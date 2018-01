Il nouveau cirque sino a domenica 7 gennaio all'Obihall

A Firenze i migliori artisti del Cirque du Soleil

Dopo le tappe di Bologna, Padova e Milano arriva anche a Firenze al Teatro Obihall – V. Fabrizio De André angolo Lungarno Aldo Moro - “ALIS”, lo spettacolo di Circo contemporaneo con i migliori artisti dal Cirque du Soleil e dal mondo del Nouveau Cirque, per la prima volta in anteprima assoluta per l’Italia e successivamente per l’Europa.

Cinque spettacoli, da giovedì 4 a sabato 6 gennaio alle ore 20.30 e domenica 7 gennaio doppio appuntamento alle ore 11 e alle ore 16, con biglietti dai posti numerati da 27,50 a 71 euro ( prevendita www.boxofficetoscana.it www.boxofficetoscana.it e www.boxofficetoscana.it ).

ALIS, interpretata da Asia Tromler, diciannovenne italiana che ha iniziato la sua formazione già all’età di 6 anni e che ad oggi pratica la disciplina Aerial silk, non poteva che ispirarsi all’atmosfera ottocentesca sognante di “ Alice nel paese delle meraviglie” ; durante le due ore di spettacolo, senza animali e con musica dal vivo utilizzando la suggestiva ghironda, scoprirà uno ad uno i 28 artisti del cast che fanno parte dell’eccellenza circense contemporanea (acrobati, equilibristi, giocolieri, contorsionisti, clown e musicisti ) fino a realizzare quello che sarà il suo sogno.

Alla Conferenza stampa presso l’Obihall ieri erano presenti lo Show Director & Author Gianpiero Garelli e l’Artistic Director & Co-Author Onofrio Colucci, che per ALIS hanno selezionato e coordinato gli artisti provenienti da tutto il mondo e protagonisti di alcuni dei più grandi spettacoli nel mondo del Cirque du Soleil. La sua idea è quella di valorizzare le performances di ogni singolo artista per fare in modo che lo spettatore sia concentrato sull’esibizione e che possa ricordarsi per sempre l’esperienza che sta vivendo. In anteprima per la stampa si è esibito Viktor Kee, considerato il miglior giocoliere al mondo e per l’intervista era presente la protagonista Asia Tromler.