Il Meyer per amico, open day all'ospedale dei bambini

Nel Programma anche un incontro con i beniamini viola

Laboratori, burattini, concerti, spettacoli teatrali e animazioni, merende e tanti altri piccoli e grandi eventi sabato 24 febbraio all'Ospedale Meyer per la manifestazione "Il Meyer per amico", open day per bambini e famiglie promosso dalla Fondazione Meyer.



Si parte alle 9.30 per finire verso le 18.30. Madrina della festa l'attrice Vittoria Puccini che intratterrà gli ospiti alle 11.30. Interverranno anche i Vigili del Fuoco e i calciatori della Fiorentina. Il programma