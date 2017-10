Il Liceo Artistico di Porta Romana per "Carta in Regola"

I progetti realizzati dagli allievi in occasione dello special event di Perego Carta Spa

Il 26 ottobre 2017, in occasione dell’evento speciale “Carta in regola” organizzato da Perego Carta Spa presso la Gipsoteca del Liceo Artistico di Porta Romana, gli allievi del 1° e 2° Perfezionamento Post Diploma della sezione Arti Grafiche della scuola, hanno realizzato una serie di progetti personalizzati e programmato delle iniziative pensate appositamente per la specificità della manifestazione. Tutte le elaborazioni creative sono state disegnate e dipinte da un gruppo di studenti:

per i pannelli con la “Storia della carta” le classi quarte e quinte 1° e 2° corso di Perfezionamento, l’installazione dagli studenti delle classi quarte, della sezione Arti Grafiche, seguiti dai docenti di settore, Silvia Coppetti, Fiorella Sbaraglia, Paola Adamo, Aude Vanriette, Paola Conte, Silvia Vanni e Roberto Nannicini.

Alle ore 19,00 gli ospiti potranno assistere alla tavola rotonda Carta in Regola: in questa sede sarà evidenziato come la carta e la stampa siano un prodotto moderno, naturale ed ecologicamente sostenibile, contrariamente a quanto spesso percepito. Saranno così sfatati alcuni falsi miti grazie alle prove raccolte da Two Sides ed alle testimonianze concrete delle aziende partecipanti. Particolare attenzione sarà data all'evoluzione della specie, ovvero le carte certificate e quelle riciclate.

Storia della Carta

Fin dalle sue origini della carta ha rappresentato una scoperta che ha segnato le tappe della conoscenza dell’uomo. In tanti secoli la carta è stata l’elemento su cui le tracce del sapere, le scoperte e l’evoluzione del pensiero si sono fissate in modo spesso indelebile, e prodotto condiviso fra i popoli di tutti i tempi e di tutte le civiltà. Il pensiero e la creatività tracciati e disegnati su questo materiale costituiscono tuttora un’esperienza viva e imprescindibile della nostra realtà. Per sottolineare questo prezioso legame creativo gli studenti hanno rappresentato in otto pannelli la storia della carta, dalle origini fino ai nostri giorni, compresa la ricerca attuale unita alla progettualità e innovazione che già fanno parte di un futuro prossimo.

Installazione “IncamminArti”

Nel prestigioso spazio della Gipsoteca, sede dello special event di Perego Carta Spa, gli studenti hanno studiato e realizzato una spettacolare installazione composta da moduli di carta lavorati in tridimensione, che, posti sulla pavimentazione centrale e in modo particolare, producono un effetto che simula un movimento a onda.

“Carta in Regola”

Durante la manifestazione gli studenti del Liceo Artistico di Porta Romana parteciperanno attivamente sia come guide del tour creativo che come esecutori delle varie fasi che compongono l’opera grafica. Un gruppo di allievi guideranno gli ospiti nelle sale della scuola dove si insegna Arti Grafiche, mentre altri giovani illustreranno con la loro manualità i vari procedimenti e le tecniche grafiche più comunemente utilizzate. Il laboratorio dove vengono svolte tutte le tecniche calcografiche, quello per le tecniche di incisione “a rilievo” su varie matrici fino alle tecniche di legatoria, partendo dalla materia base "la carta", attraverso piegature e tagli, con l'ausilio di semplici attrezzature 'telai da legatoria' o semplicemente a mano, si arriva alla costruzione di un prodotto finito, il libro. Infine nella Gipsoteca, gli studenti prenderanno parte con intermezzi composti da sonorità musicali, con un allievo della classe quinta B del liceo, al violino, lettura di poesie a cura di Claudia Vannocci, docente in lettere, e con una originale esibizione di preziosi abiti realizzati con la… carta dagli studenti del settore moda seguiti dalle docenti Giuseppina Gruppillo, Mariella Monticolo, Silvia Palmerani e Emanuela Pintus.

Favini, tra i leader globali nelle specialità grafiche innovative per il packaging dei prodotti realizzati dai più importanti gruppi mondiali del settore luxury e fashion, è partner dell’evento “Carta in regola. L’evoluzione della specie” organizzato da Perego Carta SpA, che vede la partecipazione di Assocarta, Canon, Mondi Group e Two Sides - Il lato verde della carta.