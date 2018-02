Il giorno delle elezioni la Maratona Mentana

Podisti, runners, amatori, fans del grande Enrico o semplici curiosi a raccolta

Domenica 4 Marzo, in occasione della tornata elettorale 2018, la 1° MARATONA MENTANA di Firenze organizzata dalla pagina Facebook Coppa Cobram insieme all’Associazione Rondinella del Torrino con il benestare del nostro protagonista indiscusso il direttore del TG La7 Enrico Mentana.

Il parco più bello e grande della città, quello delle Cascine, ospiterà la corsa podistica non competitiva e passeggiata che si snoda al suo interno con un percorso di circa 5 km., pianeggiante, pedonale e praticabile da tutti, che ciascuno può percorrere alla propria velocità, anche camminare o andare in bici se vuole, promuovendo l'attività sportiva e vivere al meglio la divertente corsa cosplay.

La partenza è prevista alle ore 18.00 dove i partecipanti si ritroveranno fin da metà pomeriggio presso l’ingresso del Parco delle Cascine nell’area di Piazzale Kennedy, di fronte la passerella dell’Isolotto, dove ci sarà in stile fantozziano la punzonatura con l’assegnazione del kit gara, dei numeri di pettorale, la divertente maschera raffigurante (Mega-Direttore) Enrico Mentana e la votazione per decidere una volta per tutte l’inviato più amato ed il personaggio più bello ed al gruppo più numeroso che hanno partecipato alla gara che vinceranno un divertente premio.

Per i meno allenati o per chi ha fatto tardi la notte prima non chiudendo occhio rigirandosi nel letto pensando a chi votare sarà possibile partecipare anche in sella ad una delle tante Mobike che troverete al punto di partenza.

La 1° Maratona Mentana di Firenze proseguirà con una cena a tema presso la storica sede del Circolo del Torrino di Santa Rosa in Lungarno Soderini 2 ispirata alla corte degli ormai mitici inviati con il seguente menù : Risotto “DaMilano”, Pasta con la Sard(oni), Salsiccia dell’ex Masia, Fagiolini Bianchi alla Zoro, Tiramisù di Celata, Vino “sangue amaro” dell’elettore, Acqua del sindaco uscente.

Durante la cena sarà proiettata sul maxi schermo una raccolta video più 'caldi' ed i siparietti più divertenti delle ultime maratone elettorali del nostro amato direttore del TG La7 Enrico Mentana, l’ercolino sempre in piedi del giornalismo un uomo inossidabile, fatto al 70% di acqua e al 30% di guaranà così da aspettare la vera #maratonamentana su La7 ed assistere tutti insieme ancora una volta all’inizio dell'unico vero late night show della televisione italiana.

Per saperne di più sull’iniziativa visitate la campagna di crowfunding sulla piattaforma Produzioni dal Basso, la più storica in Italia, creata per raccogliere i fondi necessari a sostenere tutte le spese organizzative e scoprore le modalità di partecipazione visitate il sito https://www.produzionidalbasso.com/project/1deg-maratona-mentana-di-firenze/ oppure potete scrivere acoppacobram1980@gmail.com o sulla pagina Facebook Coppa Cobram.

Evento a sostegno della famiglia di Niccolò Ciatti, il giovane di Firenze brutalmente ucciso la scorsa estate in Spagna a seguito di un pestaggio in una discoteca di Lloret de Mar, per sostenere le spese legali che sta affrontando. #giustiziaperniccolò