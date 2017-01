Il Genoa pareggia agli sgoccioli

Un’occasione sprecata, per avvicinarsi alla zona alta della classifica

Un Genoa mai domo va sotto, ma ha la forza di crederci e pareggiare a Firenze. Burdisso e compagni portano a casa un pareggio pesante per il morale della Fiorentina.

Nel primo tempo i viola partono forte, prendono il comando del pallone e provano a martellare i rossoblù ai fianchi. I frutti arrivano grazie a Ilicic, che mette in mezzo una palla tagliata che fa fuori la difesa e si infila beffardamente in rete. Poi Chiesa fa tremare la traversa.

Con il passare dei minuti, però, il Genoa inizia a mettere fuori la testa con una palla pericolosa che spiove dalle parti di Sportiello, quando Munoz per un soffio non arriva alla deviazione.

Nella ripresa il Genoa sposta il baricentro più alto. Chiesa però segna subito il 2-0 con un destro preciso dal limite. Game over al Franchi?

No, perché il Grifone riparte con due azioni. Prima Taarabt pesca in area Simeone, che fa secco Sportiello. Poi lo stesso “Cholito” da destra, imbecca Taarabt per Hiljemark che insacca.

Ma non è finita. L’implacabile Kalinic, di sinistro, riporta avanti i viola. Ma in conclusione di partita, in una mischia c'è il tocco con il braccio di un difensore sulla linea di porta. Rigore. Dal dischetto Simeone, trasforma e pareggia.

Formazioni ufficiali:

Fiorentina: Sportiello, De Maio, Badelj, Sanchez, Vecino, Kalinic, Astori, Olivera, Borja, Chiesa, Ilicic. All. Sousa(Cerofolini, Satalino, Bernardeschi, Toledo, Tello, Diks, Salcedo, Cristoforo, Hagi, Babacar, Milic, Tomovic)

Genoa: Lamanna, Cofie, Izzo, Burdisso, Simeone, Hiljemark, Orban, Lazovic, Munoz, Pinilla, Laxalt. All. Juric (Zima, Rubinho, Edenilson, Gentiletti, Ntcham, Beghetto, Taraabt, Pandev, Morosini, Tazzer, Quaini, Ninkovic)