La presentazione oggi alle Oblate di Firenze

I giornalisti Matteo Minà e Filiberto Passananti hanno scritto "Il Galateo del Terzo Millennio" (edito da Guido Tommasi Editore), per rendere omaggio a Giovanni Della Casa, illustre fiorentino vissuto sei secoli fa. Per riscoprire i suoi insegnamenti, hanno realizzato un'attualizzazione fedele della sua opera in italiano corrente (adatta a tutti) e una sintesi giornalistica per i giovani. Infine, hanno intervistato dieci personaggi famosi, alcuni dei quali toscani (Gualtiero Marchesi, Giovanna Ferragamo, Renzo Arbore, Valentina Vezzali, Gillo Dorfles, Annie Féolde, Marco Ciatti, Adriana Cantisani, Luca Rossi e Sandra Milo). Ciascuno di loro, con un personale decalogo, si è trasformato in ambasciatore di un Galateo dei giorni nostri, per cento nuove regole in settori e situazioni che non esistevano all'epoca della scrittura del Trattato.

"Il nostro lavoro è indirizzato soprattutto alle giovani generazioni che, catturate dalla Rete, hanno poche opportunità di apprendere concetti quali l'empatia o il rispetto verso gli altri" ha spiegato Minà alla prima presentazione nazionale, oggi alla Sala Conferenze della Biblioteca delle Oblate di Firenze.