Il G7 Cultura a Firenze

Nardella: "Straordinaria opportunità, la città sarà pronta"

Il G7 2017 non si terrà a Firenze, ma il G7 della Cultura sarà organizzato proprio nella nostra città a fine marzo 2017. Il 30 e 31 marzo avrà luogo nell'ambito della presidenza italiana del G7 la riunione dei ministri della cultura dei Paesi appartenenti all''esercizio.

"Sono molto contento della decisione del ministro Franceschini e del Governo; Firenze si farà trovare pronta per questa straordinaria opportunità". Lo afferma il sindaco Dario Nardella "E' la prima volta - afferma Nardella - che il G7 dedica una sessione alla cultura e per Firenze si tratta di un riconoscimento del ruolo che la città esercita nel mondo e di una occasione importante per dimostrare il meglio della cultura italiana e fiorentina a livello internazionale". "Il G7 di marzo - continua Nardella - dovrà essere un'altra tappa del Rinascimento fiorentino di questi anni. Grazie a Franceschini per questa scelta: condivideremo con lui tutti gli aspetti organizzativi del summit".