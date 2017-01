Il film documentario sulla cultura della carne all'Odeon in anteprima

Alla presenza del regista Thomas Torelli

Domenica 22 Gennaio (ore 21) Cinema Odeon Firenze e Terra Nuova Edizioni presentano in anteprima il nuovo attesissimo film di Thomas Torelli, FOOD RELOVUTION, che presenterà il film in sala, insieme a Nicholas Bawtree (vicedirettore di Terra Nuova) e a Marilù Mengoni (biologa nutrizionista).

Il film un coinvolgente e rivelatore documentario che esamina le conseguenze della cultura della carne in vista della crescente preoccupazione per gli impatti sulla salute, sulla fame nel mondo, sul benessere degli animali e sull’ambiente. L’obiettivo è mostrare come questi problemi globali riguardino tutti e siano correlati tra loro. Oggi anche solo fare la spesa in maniera consapevole, sapere cosa si compra e cosa si mangia, è il primo importantissimo passo verso un mondo migliore. Il film vuole essere uno strumento stimolante di comprensione e di informazione, che ci ricorda che abbiamo il potere di cambiare le cose se vogliamo davvero, a cominciare da noi stessi.

"Tutto ciò che mangiamo ha una conseguenza - ha dichiarato il regista - Essere consapevoli di questo, ci aiuta a capire qual è, a capire l’importanza delle nostre scelte quotidiane. A spronarci a compiere azioni basate sulla coerenza, la consapevolezza e l’amore che nasce dal rispetto per la Vita. Il cambiamento che stavamo aspettando inizia con noi stessi. La scelta è la nostra arma più potente, impariamo ad usarla. Solo allora potremo dare un contributo a cambiare il mondo. Non bisogna affidarsi solo ai dogmi alimentari imposti dalla società ma conoscere ciò che si mangia, l’unico modo per dare inizio alla rivoluzione. Fatta con amore".

Biglietto: euro 10 (ridotto 8).