Il Diamante Bianco protagonista a San Giovanni d’Asso

Nei week end 11-12 e 18-19 novembre, la 31^ edizione della Mostra Mercato del Tartufo Bianco delle Crete Senesi

Tra le mostre mercato italiane più longeve dedicate a questo prezioso fungo ipogeo, c’è di diritto quella delle Crete Senesi che si svolge a San Giovanni d’Asso (oggi comune di Montalcino) che nel 2017 festeggia la trentaduesima edizione: oltre trent’anni dedicati al tartufo bianco delle morbide colline senesi che dividono il Chianti dalla Val d’Orcia.

San Giovanni d’Asso è un castello circondato da un piccolo borgo medievale immerso in una natura incontaminata lontanissima da qualsiasi attività industriale. I tartufi bianchi sono tutti a km0, trovati esclusivamente dai tartufai della locale cooperativa o affiliati all’associazione provinciale. Per chi vuole, vivere esperienze di un’altra epoca, c’è anche un antico treno a vapore che, partendo da Grosseto e da Siena, porta attraverso una ferrovia non più in servizio fino al Castello di San Giovanni. E’ il famoso “Treno Natura” per scoprire paesaggi inconsueti della campagna senese.

Quest’anno, la festa si rinnova in tutti gli allestimenti e presenta nuovi e suggestivi appuntamenti come la possibilità di visitare le Crete e degustare il Diamante bianco a bordo di una Ferrari, California o 458 spider, in un tour seguiti da team di professionisti del “Driving the dream”.

“Sarà un’edizione rinnovata nel segno della tradizione – dice il vicesindaco di Montalcino Angelo Braconi – abbiamo cercato di mettere più attenzione all’allestimento e agli stand che ospiteranno i prodotti tipici e la gastronomia senza stravolgere lo spirito della festa, unica nel suo genere, perfetta per coloro che vogliono vivere una giornata dentro la campagna delle Crete Senesi, considerata fra le più belle al mondo”.

La Mostra Mercato del Tartufo Bianco delle Crete senesi si svolge nei due classici week end centrali di novembre (11-12 e 18-19) ed offre molte possibilità per conoscere il territorio e i suoi prodotti tipici. Insieme al cosiddetto “Diamante bianco”, considerato uno dei migliori tartufi italiani, ci sono infatti formaggi pecorini a latte crudo, insaccati, carni di Chianina e Cinta Senese, olio extravergine di grande qualità, le cene di gala, il vino della Doc Orcia e, dopo la fusione con Montalcino, anche il Brunello. Da questa edizione sarà presente anche uno stand dedicato allo Street Food.

Non mancheranno visite ad aziende agricole, Museo del Tartufo, cantine, frantoi e caseifici, trekking fra boschi e campagne passando per il parco archeologico di Pava, cooking show, stand gastronomici e una rete di ristoranti specializzati di San Giovanni d’asso e dei comuni limitrofi che propongono per tutto il mese di novembre piatti e menù dove protagonista è il Diamante Bianco accompagnato da tutti i prodotti tipici locali.