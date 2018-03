​Il Comune di Firenze assume insegnanti per le scuole dell'infanzia

Viste le esigenze, l'amministrazione ha scelto di rimodulare le assunzioni già programmate nel piano triennale

Otto insegnanti, su un contingente di ventiquattro, saranno assunti dal Comune per le scuole dell'infanzia. Ed entreranno in servizio subito, in questo anno scolastico. Altri 16 prenderanno servizio a settembre.

«Non era mai accaduto – ha ricordato la vicesindaca e assessora all'educazione Cristina Giachi – ma, viste le esigenze, l'amministrazione ha scelto di rimodulare le assunzioni già programmate nel piano triennale straordinario per i servizio socio-educativi per il 2018 e il 2019, definendo le esigenze di reclutamento sui posti già vacanti e l'anticipo di un contingente di assunzioni rispetto all'anno scolastico di riferimento. Si tratta di una novità che vogliamo sperimentare: gli insegnanti potranno intanto, nel loro periodo di prova, supportare le esigenze dei servizi educativi già in essere».

Complessivamente le assunzioni per la scuola dell'infanzia sono 24, otto delle quali, appunto, anticipate a questo anno scolastico.

«Le prospettive future dei servizi educativi comunali – ha concluso – sono quelle di una tenuta complessiva nella quantità e nella qualità, e di una crescita quantitativa dei servizi al segmento educativo zero-tre. Lavoreremo anche nella prospettiva di dare massima attuazione alla legge sullo 0-6 che offre il quadro normativo di riferimento».