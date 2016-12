Mind Brain: il colore della Amiloide

Congresso medico a Prato, il 3 dicembre 2016

Il convegno nazionale dell'Associazione di medicina nucleare avrà luogo il 3 dicembre. L'edizione di quest'anno è incentrata sulle nuove tecniche di Imaging bio-molecolare per la diagnosi precoce della malattia di Alzheimer, utilissime perché stanno uscendo i primi farmaci per la cura, mentre fino ad oggi si disponeva solo di farmaci per i sintomi.

Il convegno intitolato al colore della Amiloide (la proteina patogena di Alheimer Diseae) si tiene al Museo del Tessuto di Prato, perché i radiofarmaci che si usano per rilevare nel cervello la proteina patogena di Alzheimer derivano dai coloranti per i tessuti.

L' Associazione Italiana di Medicina Nucleare ed Imaging Molecolare è un’ Associazione volontaria, senza fini di lucro, il cui scopo è la promozione dello sviluppo scientifico e applicativo dell'impiego medico e biologico delle proprietà fisiche del nucleo atomico, e rappresenta il riferimento in Italia delle attività di Medicina Nucleare ed Imaging Molecolare.