​Il Cardinale Betori in visita pastorale alla Menarini

Ha incontrato ricercatori, dipendenti e la dirigenza Menarini, e ha risposto ad alcune domande, inerenti vari argomenti, tra cui i rapporti tra la ricerca scientifica e la fede

Firenze - S. E. Card. Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze, è stato oggi in visita pastorale presso la farmaceutica Menarini, che ha la sua sede a Firenze nel quartiere Campo di Marte.

L’Arcivescovo Betori, accompagnato da Padre Alessandro Greco, della Parrocchia Sette Santi Fondatori, ha incontrato ricercatori, dipendenti e la dirigenza Menarini, e ha risposto ad alcune domande, inerenti vari argomenti, tra cui i rapporti tra la ricerca scientifica e la fede.

S. E. Card. Giuseppe Betori ha inoltre visitato alcuni ambienti di lavoro e ha concluso la mattina incontrando i piccoli ospiti e le educatrici del Menarini Baby, l’asilo nido aziendale, che accoglie ogni anno fino 44 bambini da zero a tre anni.

“Provo compiacimento per aver trovato in Menarini una azienda attenta al suo sviluppo e anche a quello della persona, che alla sua crescita nel mondo ha unito il radicamento nella sua città di Firenze” ha dichiarato S. E. Card. Giuseppe Betori - durante la sua visita in azienda.