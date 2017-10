Il brunch della domenica? Da Helvetia & Bristol

Per la seconda stagione torna il brunch domenicale nello storico gioiello fiorentino

Dal 22 ottobre, ogni domenica, dalle 11,30 fino alle 15,30 presso l'Helvetia & Bristol, storica dimora nel cuore di Firenze, un hotel a 5 stelle che fa parte della prestigiosa catena di Starhotels Collezione, è possibile gustare un tipico brunch americano.

Nella splendida cornice rappresentata dal Giardino d'Inverno, in stile liberty e gli arredi esotici, saranno proposti, ogni domenica, cibi e dessert tipici Made in Usa, come bacon, pancakes, cookies e brownies,uniti a delizie culinarie della migliore tradizione toscana, come crostini di fegatini, pappa al pomodoro, pepatello, salumi e formaggi contornati da marmellate, miele, yogurt e frutta di stagione. Le uova cucinate in mille modi costituiscono il piatto importante e particolarmente curato dallo chef.

The Original American Brunch, unico nel suo genere a Firenze, rappresenta una delle iniziative originali che da oltre un anno è organizzato da F&DE Group, una società all'avanguardia nei servizi di ristorazione, insieme all'apertura del bar "Hostaria Bibendum" dove è possibile sorseggiare un particolare signature cocktail "Bubble Chianti", un mix eccezionale dalla ricetta segretissima.

La struttura, una delle più prestigiosa di Firenze, sorge davanti alla Piazza degli Strozzi. Famoso già dalla seconda metà dell'ottocento, si affermò come uno dei luoghi più raffinati di Firenze. Qui si incontrarono artisti e letterati di statura internazionale come Gabriele D'Annunzio, Luigi Pirandello, Eugenio Montale e Eleonora Duse.

Durante il periodo dei Grand Tour in Italia, un "bagno" nella cultura classica che era un dovere di tutti gli artisti e scrittori dell'Ottocento, nell'albergo soggiornarono Enrico Fermi, Bertrand Russell, Mikhail Gorbachov, Igor Stravinsky e Giorgio De Chirico.

Per info, contatti e prenotazioni: Helvetia&Bristol - Starhotels Collezione

Via dei Pescioni, 2 - Firenze

Tel. +39 055 26651 - reservations.helvetiabristol.fi@starhotels.it

www.hotelhelvetiabristol.com