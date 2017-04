Il Bologna al Franchi domenica alle 15:00

Sarà l'arbitro Doveri a dirigere la gara della 11^ Giornata di Ritorno

Sarà l'arbitro Doveri a dirigere la gara contro il Bologna, in programma al Franchi domenica 2 aprile alle 15:00.

La Fiorentina nel "derby dell'Appennino" dovrà fare a meno di Matias Vecino, rientrato oggi pomeriggio dalla trasferta con la nazionale dell'Uruguay con dolori ai muscoli posteriori della gamba sinistra dalla partita contro il Perù. Gli accertamenti eseguiti al rientro a Firenze hanno evidenziato una lesione distrattiva del Soleo, la cui entità sarà meglio definita a distanza dal recente viaggio aereo. In ogni caso l'atleta necessita delle terapie del caso e non sarà disponibile.

Nel 3-4-2-1 di Sousa, ci sarà spazio per Saponara, che migliora settimana dopo settimana, e probabilmente Bernardeschi, se la caviglia sinistra gli darà tregua.

A Bologna a tre giorni dalla partita sono già oltre 1.000 i biglietti venduti per la Curva Ospiti dell’Artemio Franchi. A Firenze l’8° posto, lontano dall'Europa, alimenta il malcontento di una tifoseria ambiziosa, a conclusione con il rapporto del tecnico Sousa. La viola resta comunque l’unica squadra imbattuta in casa insieme alla Juventus, e che non ha preso gol nelle ultime tre partite, grazie a Tatarusanu e Kalinic, a un solo passo dai 20 gol stagionali, di cui 14 in campionato.