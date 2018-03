La presentazione del libro domani, al Dipartimento di Scienze Giuridiche (alle 12) e alla alla Feltrinelli in via Cerretani

Mercoledì 14 marzo 2018, ore 12-14, (Aula D6 018) presentazione del libro Il banchiere di Lucifero di Bradley Birkenfeld (Rai Eri, € 18,00) in libreria da oggi, con la traduzione di Rachele Salerno. Dalle ore 18.30, l'autore incontra il pubblico anche alla Feltrinelli in via de’ Cerretani 40r. Partecipano Michele Papa e Marzio Fatucchi.

L'autore in persona racconterà ai fiorentini “The Untold Story of How I Destroyed Swiss Bank Secrecy”. Bradley Charles Birkenfeld è un (ex) banchiere statunitense e celebre whistleblower. Le sue rivelazioni alla Commissione investigativa del Senato USA e al Dipartment of Justice hanno condotto alla più eclatante indagine giudiziaria internazionale degli ultimi anni contro l’evasione fiscale. L’indagine ha investito le più importanti banche svizzere, incidendo profondamente sulla disciplina del segreto bancario e sul contrasto all’evasione fiscale internazionale (e al riciclaggio).