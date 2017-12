Il ballo delle debuttanti con i Giovani dell’ACF Fiorentina

Organizza la Fondazione ANT al teatro della Pergola

Lunedì 8 gennaio il Ballo delle Debuttanti organizzato da Fondazione ANT Italia ONLUS, in collaborazione con le Promesse Viola, avrà una nuova ed esclusiva location nello storico Teatro della Pergola, uno dei più antichi ed importanti d’Italia. L’evento, presentato anche nell’edizione 2018 da Stefano Baragli e Veronica Maffei, sarà caratterizzato dalla presenza della Marchesa Daniela del Secco d’Aragona, conosciuta soprattutto per la sua partecipazione a “Pechino Express”. Il programma della serata anche quest’anno è particolarmente nutrito e la scaletta prevede che gli ospiti siano accolti alle 19.30 con un aperitivo di benvenuto nelle sale del foyer dove la serata proseguirà poi con la ricca cena. Alle 22.45 si darà inizio alle danze sul palcoscenico vero e proprio dove si esibiranno cantanti, ballerini, musicisti e soprattutto i ragazzi protagonisti assoluti della serata. Aprirà la scena l’esecuzione dell’Inno Nazionale da parte dei musicisti della Florence Symphonietta magistralmente diretta da Grazia Rossi, a seguire il Tenore Artemiy Naghiy si esibirà sulle note di Nessun Dorma famosa aria tratta dalla Turandot di Puccini, un Gran pas de Deux eseguito da Martina Maiani e allievi Dance Performance School, entrambi sulle note della Habanera dalla Carmen di Bizet magistralmente interpretata dal soprano Francesca Lazzeroni, che introdurranno le debuttanti e i giocatori delle Promesse Viola. I ragazzi si esibiranno eseguendo famosi valzer tra cui il Valzer dei Fiori tratto dallo Schiaccianoci di Tchaikovsky, il Valzer di Verdi reso famoso dal film il Gattopardo di Luchino Visconti e Sul Bel Danubio Blu di Strauss. A seguire sarà eseguitala famosa aria Libian ne’lieti calici dalla Traviata di Verdi e la Marcia di Radetzky. Infine il duo Eviolins chiuderà le esibizioni eseguendo un medley di canzoni. Alla serata parteciperanno importanti personalità del mondo delle istituzioni, dello sport e dell’imprenditoria fiorentina Mario Cognigni, Presidente dell’ACF Fiorentina e Vincenzo Vergine amministratore unico di Promesse Viola, Sara Funaro assessore alle politiche sociali del Comune di Firenze e molti altri.

“Siamo davvero orgogliosi di essere riusciti a coinvolgere dei giovani atleti come le Promesse Viola in un evento così lontano dalle loro normali attività e, visto l’impegno con cui affrontano le prove di ballo ogni anno, siamo sicuri di aver fatto centro. Il Ballo delle Debuttanti a Firenze gode di un’antica tradizione che la Fondazione ANT ha voluto far rivivere – sottolinea Simone Martini, Delegato fiorentino di ANT – in una versione più moderna e aggiornata sostituendo i cadetti con i giovani calciatori. Quest’anno siamo giunti alla settima edizione e speriamo di continuare ancora a lungo perché questo evento, che ha incontrato immediatamente il favore del pubblico, ci permette di poter parlare delle nostre attività gratuite di assistenza domiciliare e prevenzione oncologica ad un pubblico di persone sensibili a queste tematiche e sempre disponibili a dare una mano ad ANT. Vorrei ringraziare le istituzioni cittadine che ogni anno ci supportano e tutti i nostri sostenitori senza i quali non potremmo realizzare questa bellissima serata”.

Le acconciature e il trucco sono stati curati da Yackie’O parrucchieri e dalla Profumeria Le Vanità. Un particolare ringraziamento ai maestri di ballo Milva, Daniele e Donatella della Performance Dance School che si sono occupati delle lezioni di valzer delle debuttanti e delle giovani Promesse Viola. La manifestazione - patrocinata dal Comune di Firenze – ha ottenuto il sostegno di importanti partner come ACF Fiorentina, Fani Gioielli, Banca di Cambiano, Publiacqua, Termoplast, Villa Donatello, Banca Passadore & C., AIS Toscana, Galenica senese, Secur&Secur, Omikron. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 055-5000210.

Tutti i fondi raccolti saranno destinati a sostenere il servizio di assistenza socio-sanitaria domiciliare oncologica che ANT offre gratuitamente ai malati di tumore e alle loro famiglie e i progetti di prevenzione oncologica sempre gratuiti portati avanti dalla Fondazione a Firenze, Prato e Pistoia. La struttura sanitaria di ANT nella regione Toscana è composta da 10 medici, 6 infermieri e 3