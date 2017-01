Il 91° Pitti Uomo dal 10 al 13 gennaio

A Firenze il prestigioso evento invernale della moda

Sono numerosi i rientri e le presenze speciali in occasione del 91° Pitti Uomo, dal 10 al 13 gennaio, a questa edizione invernale. Cuore del salone, il Padiglione Centrale si alimenta delle evoluzioni del menswear e delle sue contaminazioni design. Con una trasversalità dell’offerta potenziata anche dai nuovi Pop Up Stores, il percorso si sviluppa al Piano Inferiore con collezioni che rileggono la ricerca sartoriale in chiave contemporary classic, e al Piano Attico, con gli importanti esponenti del nuovo classico e l’altissima qualità del loro prodotto. Un concept che interpreta il guardaroba maschile in modo iper raffinato, composito e di alta gamma. Infine il Piano Terra, che si esprime con le collezioni di brand in un dialogo aperto con gli altri mondi di Pitti Uomo.

A Pitti Uomo 91 il progetto lifestyle che celebra, in anteprima assoluta, l'esclusivo handmade in Italy di Larusmiani e l’unione con il know-how di Aldo Lorenzi, patron della storica insegna milanese che dal 1929 si è distinta per i suoi prodotti ricercati di coltelleria e accessori maschili. Al Piano Attico del Padiglione Centrale, uno speciale “Gentleman’s Trunk” porterà in scena il luxury unico dei prodotti di Larusmiani e di Aldo Lorenzi. Larusmiani dedica uno spazio speciale agli accessori esclusivi di Aldo Lorenzi, già presenti all'interno della storica boutique milanese di Via Monte Napoleone 7. Dai coltelli, all’oggettistica per scrivania, agli articoli da fumo e da toilette, agli strumenti per la rasatura: ogni pezzo è realizzato a mano da maestri artigiani con un’accurata selezione di materiali naturali, perfetta sintesi di estetica e funzionalità, che ben si unisce all’arte sartoriale e alla cura estrema dei dettagli dei capi Larusmiani, eccellenza e artigianalità pura del “vero fatto a mano”.

La nuova collezione del brand Solovière Paris sarà presentata durante la prossima edizione di Pitti Immagine Uomo 2017. La collezione Fall/Winter per la stagione 2017­‐2018 del brand parigino Solovière, ripercorre quelle stesse strade in bianco e nero esprimendo una filosofia totalizzante di No Logo attraverso un sovvertimento delle regole in chiave contemporanea.

Sarà Matteo Cibic, giovane interprete del design internazionale, tra gli ospiti dell’Istituto Europeo di Design di Firenze presso la sede dell’istituto in via Bufalini. In programma tre giorni dedicato all’alto artigianato, al design del futuro e al dal titolo “Let’s Dance” by Ied in collaborazione con autorevoli esponenti del settore e alcuni tra i principali brand di moda e design tra cui: D.A.T.E., SuperDuperHats, Silvio Fiorello e Devon&Devon. All’appuntamento parteciperanno gli studenti delle 9 sedi dell’Istituto Europeo di Design di Como, Firenze, Milano, Roma, Cagliari, Venezia, Torino, Madrid e Barcellona. Tra le iniziative il “workshop progettuale” di 3 giorni con il collettivo di alto artigianato Mastro (Mazzanti Piume di Duccio Mazzanti, Memar di Sara Meucci, Craafts di Davide Dell’Acqua). L’iniziativa vede coinvolti 50 studenti che, sotto la guida di Matteo Cibic, si occuperanno dello sviluppo di un concept di prodotto, mediante attività di redesign per l’artigianato di eccellenza. Gli studenti lavoreranno per tre giorni per reinterpretare modelli e oggetti pensando al design del futuro (alla fine dei tre giorni le opere saranno esposte presso la sede dello Ied). Tra le collaborazioni dello Ied durante Pitti la mostra organizzata con Devon&Devon che porterà in mostra quattro vasche freestanding in ghisa in 4 esclusive colorazioni che verranno installate negli spazi della sede, in un allestimento dedicato alle nuove tendenze e all’alto artigianato. Le vasche dialogheranno con i prodotti realizzati e rielaborati dagli studenti dello IED (nei giorni di Pitti) appartenenti a due noti marchi handmade fiorentini: i cappelli“SuperDuper Hats” e le sneakers D.A.T.E. La mostra sarà inaugurata martedì 10 gennaio. Nell’ambito del ricco programma “Let’s Dance”, si segnalano anche l’incontro con Laura Lusuardi, fashion coordinator di Max Mara e Sara Maino, Senior Editor di Vogue Italia con Salvatore Amura dell’Accademia di Belle Arti Aldo Galli Ied Como (mercoledì 11 gennaio). Venerdì 13 gennaio “Olo Creative Farm” e “Laboratorio Creativo Geppetto” terranno un incontro sul tema della progettazione di installazioni luminose interattive, sitespecific e dell’implementazione della sensoristica per l’interazione, discutendo delle loro case history, con focus sull’installazione Limen, sviluppata per 8208 Lighting Design Festival. Tra gli ospiti dei tre giorni anche Grazia Billio, concept e capo progetto di Color Coloris; Silvia Cantaluppi, direttore commerciale collezioni abbigliamento donna e uomo, esperta in textile design e tecniche di lavorazione; Angelo Marelli, direttore Epson Fortex, azienda comasca specializzata nella commercializzazione di inchiostri per la stampa tessile digitale. Si rinnova, infine, anche per questa edizione di Pitti RMix, il progetto di Rclub di La Repubblica che vede coinvolti gli studenti IED presso la Scuola di Moda di Milano nella reinterpretazione di 24 capi uomo tra i più rappresentativi delle collezioni di noti marchi moda a tema “Colore & movimento”.