Il 23 settembre l’atteso concerto del Rolling Stones a Lucca

L’autunno versiliese si apre con un grande evento musicale

Dopo l’incredibile tour sudamericano del 2016 Mick Jagger attraversa l’Europa con il tour “Stones – No Filter”. L’unica data italiana in cartellone è il concerto al Lucca Summer Festival, il 23 settembre 2017. Una location mai utilizzata prima, lo sfondo delle meravigliose mura di cinta medievali simbolo della città e una serata per festeggiare i vent’anni del Lucca Summer Festival: il concerto dei Rolling Stones in Italia sarà un evento sotto tutti i punti di vista. Gli Stones regaleranno ai loro fan europei una set list ricca di grandi classici come "Gimme Shelter", "Paint It Black", "Jumpin' Jack Flash", "Tumbling Dice" e "Brown Sugar" ma includeranno anche un paio di inaspettati nuovi brani e alcune chicche tirate fuori da un cilindro debordante di successi planetari. Dopo quasi sessant’anni di carriera, questa band che ha fatto la storia della musica mondiale non accenna a fermarsi.