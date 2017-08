Il 10 agosto torna "Calici di Stelle"

Giovedì 10 agosto a Montepulciano dalle 18 banchi di assaggio con 80 etichette, iniziative per i bambini, corteo storico e mercatini. A Montalcino alla Fattoria dei Barbi la festa è venerdì 11 agosto

Si rinnova anche quest’anno l’iniziativa “Calici di Stelle”. A Montepulciano la manifestazione è giunta alla 16ª edizione ed è organizzata dalla Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese, in collaborazione con il Comune di Montepulciano e il Magistrato delle Contrade del Bravìo delle Botti. Un’iniziativa che fa parte del programma di eventi promosso in ambito nazionale dal Movimento Turismo del Vino e Città del Vino. A Montepulciano l’evento sarà indimenticabile; vino, cene nelle suggestive contrade del Bravìo delle Botti, musica, intrattenimento per i bambini e tutti con il naso all’insù tra stelle cadenti e desideri.

VINO: Alle 18 apriranno i 10 i banchi di assaggio distribuiti lungo tutto il centro storico e gestiti dai sommelier Fisar della delegazione Valdichiana. Quaranta le cantine poliziane protagoniste della serata, con circa 80 etichette in degustazione tra Vino Nobile di Montepulciano DOCG e Rosso di Montepulciano DOC. Per degustare basterà acquistare il tipico calice con il suo porta calice e il biglietto a forma di stella, dove ogni punta equivale a una degustazione presso le 8 sedi delle Contrade del Bravìo delle Botti fino alle ore 23.30 e presso Porta al Prato, Sant’Agostino e Piazza Grande fino alle ore 24.00.

Alle 18.30, dalla Colonna del Marzocco, partirà il corteo degli sbandieratori e tamburini del Bravìo delle Botti che arriverà in piazza Grande per offrire uno spettacolo unico.

CENE IN CONTRADA: In occasione dell’iniziativa ed a pochi giorni dalla settimana degli eventi del Bravio delle Botti, il Magistrato delle Contrade aprirà in contemporanea le cucine di San Donato, Talosa, Cagnano, Poggiolo, Collazzi, Le Coste, Voltaia e Gracciano, per cene con piatti tipici da gustare in abbinamento ad una bottiglia di vino del territorio di Montepulciano

MUSICA: 4 gruppi musicali dai diversi sound animeranno la serata in quattro diversi punti del centro storico: "Bit" in Piazza Grande, "Dudes" presso la Piazzetta di Cagnano, "Blues Moon" sul sagrato della Chiesa di Sant'Agostino, "Selene Lungarella e Daria Tanasenko" in Via di Collazzi;

PER I BAMBINI: Non mancherà lo spazio dedicato all’intrattenimento per i più piccoli che fa sorridere anche i grandi; il Clown Ferux , dalle 18.00 presso le Logge del Grano in piazza dell'Erbe, animerà il pomeriggio con spettacoli di pupazzi e bolle giganti.

MERCATINI ED ARTE: in attesa della serata di Calici di Stelle si potranno visitare due mostre, che stanno riscuotendo consensi internazionali, aperte nella giornata di giovedì 10 agosto:

“Visions: Leonardo Da Vinci” presso Giardini Poggiofanti e Fortezza di Montepulciano. Aperta dalle 10.30 alle 19.30 - Info 0577 286300 – www.fondazionecantiere.it

“Il Buon Secolo della Pittura Senese” presso le sedi di Montepulciano, Museo Civico Pinacoteca Crociani - San Quirico d’Orcia, Palazzo Chigi Zondadari - Pienza, Conservatorio S. Carlo Borromeo.Apertadalle ore 10.30 alle ore 18.30.

Inoltre dalle ore 10 in via Ricci spazio al Mercatino delle arti e dell’antiquariato.

VALIANO: Calici di Stelle proseguirà il giorno successivo, l’11 di agosto, a Valiano di Montepulciano con cene tematiche, assaggi di prodotti tipici e degustazione di Vino Nobile di Montepulciano DOCG e Rosso di Montepulciano DOC.

“Calici di Stelle a Montepulciano continua a rappresentare da ormai 15 anni un evento di riferimento nel calendario di ogni eno-appassionato – spiega Doriano Bui, presidente della “Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese – L’evento a Montepulciano ha un fascino e un richiamo del tutto particolari, dettati da un insieme di elementi quali l’eccellenza dei vini e di prodotti tipici, la bellezza storico-artistica di un borgo perla del Rinascimento e di un territorio, come la Valdichiana Senese, felice rappresentazione del vivere toscano. Su questa filosofia si sviluppa anche la mission di Valdichiana Living, ovvero proporre esperienze di viaggio autentiche, in grado di valorizzare gli aspetti più belli e caratteristici del territorio della Valdichiana Senese, quali acque termali, enogastronomia, paesaggio, arte e storia".

Tutte le info su Calici di Stelle su: www.calicidistellemontepulciano.it

Calici di stelle venerdì 11 agosto alla Fattoria dei Barbi

Alla Fattoria dei Barbi, in Località Podernovi 170 (Strada Consorziale dei Barbi ) a Montalcino, le stelle saranno protagoniste venerdì 11 agosto dalle 17 a mezzanotte con una guida speciale cura di un esperto astrofilo dell’Osservatorio Astronomico dell'Università di Siena.

Appuntamento alle 17 con il titolare della cantina dei Barbi Stefano Cinelli Colombini che condurrà i partecipanti ad una visita alla Cantina e al Museo del Brunello e un aperitivo al tramonto, per poi gustare una cena a base di prodotti locali e immancabili calici di vino. Appena sarà buio tutti con gli occhi all’insù per osservare le stelle con una guida davvero speciale e imparare i nomi di costellazioni e pianeti.

Costo: 35 euro, cena inclusa info@fattoriadeibarbi.it o tel. +39 0577 841111

www.fattoriadeibarbi.it