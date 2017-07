I Verdi non criticano la Fiorentina

Presa di posizione del Colore del Calcio Storico

"Nessuna polemica contro la Fiorentina e i Della Valle deve essere associata al Colore Verde. Noi siamo convinti della validità del progetto delle nuove maglie della squadra e siamo orgogliosi che la Fiorentina si sia legata così al Calcio storico". Lo afferma il presidente di Parte Verde, Roberto Torrini, respingendo le critiche di alcuni tifosi sulle nuove maglie della società viola."Deve essere chiaro - spiega Torrini - che noi siamo dalla parte della società e chi fa polemica non deve coinvolgere il nome del nostro Colore. Siamo convinti, come tutti gli altri Colori, che questa sia un'iniziativa importante e che abbia dato grande visibilità al Calcio Storico e per questo ringraziamo la Fiorentina; è un progetto in cui crediamo e che è nato oltre un anno fa, non un'idea estemporanea come qualcuno ha ipotizzato"."I nostri tifosi sono ovviamente liberi di pensarla come credono e contestare -conclude il presidente dei Verdi di San Giovanni - ma il Colore non deve essere tirato in ballo a sproposito".