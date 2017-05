Lunedì 8 maggio alla Sestese

Le eccellenze agroalimentari toscane incontrano i Campionati regionali di bocce. Sport ed enogastronomia lunedì 8 maggio dalle 19.00 alla ASD Bocciofila Sestese con “I sapori di Toscana in Bocciofila”, una serata speciale con degustazione di prodotti tipici toscani a cui seguirà un torneo di bocce fra giornalisti e rappresentanti di Enti e Istituzioni locali. Si ripete ancora una volta sulle corsie del bocciodromo di via Massimo d’Azeglio un evento che unisce uno sport antico come le bocce alle eccellenze agroalimentari del territorio, un connubio speciale capace di sintetizzare un’idea di toscana legata alla tradizione e al contempo orientata al futuro.L’evento è inserito nell’ambito dei Campionati regionali di Bocce 2017 in corso fino al 14 maggio e patrocinati da Regione Toscana, Comune di Sesto Fiorentino, Coni Toscana e CIP Toscana, ed è realizzato insieme all’ Associazione Toscana in Style, in collaborazione con USSI Toscana e Arga Toscanacon la partecipazione della sommelier AIS Associazione Italiana Sommelier – Toscana Zita Regina Da Silva.“I sapori di Toscana in Bocciofila” è sostenuta con i propri prodotti dal Consorzio Vino Chianti Classico, dal Consorzio di promozione e tutela del Pane Toscano Dop, dal Consorzio tutela Pecorino Toscano DOP e dal Salumificio Fratelli Conti del signor Carlo Conti, referente dei produttori del Presidio Slow Food della Mortadella di Prato.