Ordine dei Giornalisti della Toscana: i risultati delle elezioni di ieri

Ecco i nomi degli eletti -già al primo turno- nel rinnovo delle cariche ordinistiche, dopo la riforma dell'ente

Nella giornata di ieri si sono svolte anche in Toscana le prime elezioni dopo la riforma dell'Ordine. I giornalisti di tutta la regione erano chiamati al voto per eleggere i consiglieri regionali, i revisori dei conti regionali e i consiglieri nazionali. Dando per lo più un responso definitivo già al primo turno di ieri.

Luca Frati e Antonio Valentini sono i giornalisti professionisti che rappresenteranno i colleghi toscani in Consiglio nazionale, Elisabetta Cosci i pubblicisti.

Per il Consiglio regionale netto il risultato dei tre pubblicisti eletti, Silvia Motroni, Maria Lardara e Michele Taddei. Per il collegio dei revisori dei conti del Consiglio regionale saranno Luca Mantiglioni e Antonio Scuglia a rappresentare i professionisti, mentre Andrea Sbardellati viene riconfermato per i pubblicisti.

Per il Consiglio regionale si dividono invece i professionisti, perché sono stati rieletti già al primo turno Paolo Mori e Carlo Bartoli, che con ogni probabilità il prossimo consiglio regionale vorrà rieleggere presidente OdG Toscana, per il terzo mandato.

Andranno invece al ballottaggio gli otto restanti candidati professionisti al Consiglio regionale, che non hanno superato il quorum richiesto -alcuni solo per qualche voto- nell'ordine: Alfredo Scanzani, Giampaolo Marchini, Omero Cambi, Domenico Guarino, Michele Manzotti, Federico Monechi, Luigi Caroppo e Antonio Scuglia.

Il secondo turno, per i soli consiglieri regionali Professionisti, avrà luogo domenica prossima, con le stesse modalità del primo.