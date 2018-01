I musei digitali si incontrano a Firenze

La II Edizione della conferenza internazionale il 12- 13 aprile 2018

II edizione di Museum Digital Transformation, la conferenza internazionale sulla comunicazione digitale dei Musei, organizzata dall’Opera di Santa Maria del Fiore, che quest’anno si terrà nelle giornate del 12 e 13 aprile a Firenze.

Dopo il successo della prima edizione a cui hanno partecipato professionisti del settore digital, direttori, responsabili web marketing e comunicazione di alcuni dei più importanti Musei internazionali - Metropolitan Museum of New York, British Museum, National Gallery di Londra, Rijksmuseum di Amsterdam, Pinacoteca di Brera a Milano - l’obiettivo si conferma quello di esplorare le possibilità e le sfide del digitale in ambito artistico e culturale.

La conferenza di quest'anno implementerà ulteriormente i temi affrontati lo scorso anno, focalizzandosi sulle best practice e sui progetti digitali più innovativi e all’avanguardia del 2017 e 2018.

Nella prima giornata del 12 aprile si terrà la conferenza sui musei e trasformazione digitale, dalle ore 8.30 alle 19.00, Sala Verde del Palazzo dei Congressi (Piazza Adua n° 1) mentre il giorno successivi gli workshops, dalle ore 9.00 alle 18.00, presso il Centro Arte e Cultura dell’Opera di Santa Maria del Fiore (Piazza San Giovanni n° 7).