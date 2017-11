I mercoledì "spiritati" di Johnny Bruschetta

Dal 22 novembre un ricco calendario di eventi in via de' Macci 77/r

Ogni mercoledì, a partire dal 22 novembre, Johnny Bruschetta, ristorante fiorentino incentrato sulla tradizione della bruschetta all'italiana, dedicherà una serata alla mixology, alla musica e, naturalmente, alle bruschette.

Inaugura mercoledì 22 novembre un calendario di 4 serate, dalle ore 19 fino alle ore 23, ognuna con un tema molto particolare per dare vita ad eventi che ruoteranno attorno al buon bere ed al buon mangiare.

L'arte del pairing, ovvero dell'abbinamento tra cibo e drink, sarà il filo conduttore di tutti gli appuntamenti che vedranno come protagonisti, a ritmo di musica a cura del dj Leo Daddi, un cocktail, creato dal barman Enea Pappalardo, ed una bruschetta.

La prima serata, Il pre thanksgiving, sarà un appuntamento di controtendenza, per festeggiare in anticipo una delle ricorrenze americane più importanti: ad attendere i partecipanti il cocktail Thanksgivin in abbinamento con una bruschetta a base di tacchino, purea di mele e mirtilli creata ad hoc per l'occasione, e come sottofondo musica americana rock anni '50.

Mercoledì 29, invece, in collaborazione con Prinz e con un'ospite di eccezione dietro al bancone, Sabrina Gallori, barlady e brand ambassador di Prinz, in calendario la serata “I love Johnny” con il cocktail Love is in the air a base di gin Gordon, cordial lime, bergamotto ed infuso alla rosa che sposerà la bruschetta Pietrasanta con salmone norvegese, crema all'erba cipollina, lattuga e glassa di balsamico, il tutto condito con musica pop anni 70’/'80.

Mercoledì 6dicembre una serata a tutto gin, con la possibilità di degustare varie tipologie di un distillato sempre più amato e popolare. Nel bicchiere, proposto con la bruschetta Pienza con melanzane, zucchine peperoni grigliati e fonduta di pecorino il drink John...NY Collins con gin, succo di limone, sciroppo, soda ed angostura, questa volta a ritmo di musica anni 20/40.

Mercoledì 13, invece, per augurare buon Natale ai partecipanti, l'appuntamento sarà dedicato al vermuth: anche in questa occasione sarà possibile degustare vari tipi di vermuth, oltre a provare l'abbinamento tra il cocktail L'opposto con Vermuth rosso, bitter campari, prosecco ed angostura e la bruschetta Kebab alla Toscana con arrosto di scamerita, cipolla stufata e yogurt alla menta. Il ritmo, per questa data, sarà scandito da musica italiana, con una selezione dei migliori dischi nazionali.

Per le quattro serate il costo dell'abbinamento cocktail più bruschetta da 20 cm sarà di 10 euro.

L'area bar mixology sarà comunque sempre aperta dalle ore 18.30 fino alle ore 24 dal mercoledì fino alla domenica.Dalle 18.30 fino alle 21 sarà possibile provare ogni giorno gli abbinamento cocktail e bruschetta da 20 cm per un aperitivo sfizioso.

Johnny Bruschetta, inaugurato a giugno 2015, è un format incentrato sulla bruschetta, un piatto che porta in sé il significato della condivisione e dell'amicizia. Qui ci si può divertire tra bruschette che vanno dai 20 cm fino a 2 metri, con oltre 20 proposte di carne e di pesce, ma anche vegetariane, vegane e nella versione senza glutine.

Oltre alle bruschette è possibile scegliere tra taglieri di salumi e formaggi, zuppe, fritti e dolci rigorosamente fatti in casa.

Johnny Bruschetta è un format ideato da Daniele Martini, proprietario anche di altre due sedi, una a Massa ed una ad Arezzo.

Info e prenotazioni: tel. 055 247 8326