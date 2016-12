I disegni degli studenti del Liceo Artistico di Porta Romana sulla facciata di Santo Spirito

La creatività degli studenti visibile fino all'8 gennaio 2017

La facciata della Basilica di Santo Spirito si illumina di tante immagini colorate durante il periodo natalizio con F-Light Festival, pensato dal Comune di Firenze e grazie anche all’apporto creativo degli studenti del Liceo Artistico di Porta Romana che con Francesca Sestini, docente di Discipline Audiovisive Multimediali hanno aderito al concorso indetto dallo IED in collaborazione con la Fake Factory dal titolo “Dimora Luminosa”, per la proiezione di video e grafiche sulla facciata della chiesa.

Per l’iniziativa, alla quinta edizione, è stato proposto il tema del fiume Arno, in tutto il suo percorso, da capo a bocca d’Arno.

Francesca Sestini così racconta il percorso progettuale dei suoi studenti al Liceo Artistico di Porta Romana: “Con la classe 3G ancora agli esordi nella programma delle Discipline Multimediali, ho colto l’occasione per fare didattica sui processi progettuali proprio affrontando un concorso che avesse un tema, dei parametri è una scadenza ufficiali. Per tutti loro è stata una sfida, e si sono applicati con serietà vedendosi da me bocciare più volte l’idea. Infatti non tutti ce l’hanno fatta a consegnare entro la data del 25 novembre, ma comunque tutti hanno affrontato l’iter progettuale, e la realizzazione della loro idea, utilizzando le tecniche del collage, del fotomontaggio con Photoshop, della grafica vettoriale è anche dell’animazione con Flash. Chi ha consegnato però ha avuto la soddisfazione di vedere i propri lavori pubblicati sul giornale On line de La Repubblica in questi giorni.

Nella 5G di Audiovisivo Multimediale, non tutti hanno aderito alla mia proposta, perché impegnati in altri lavori, ma chi vi ha partecipato ha fatto dei lavori ottimi, fra cui un ragazzo, che si è recato nel Valdarno a filmare tanti spezzoni, montati in un bel video di 20 secondi (tempo massimo richiesto) , che racconta dei percorsi del torrente e della natura che circonda il fiume ancora bambino, così lontano e ignaro dei paesi e delle città di Firenze e Pisa che andrà ad attraversare. Molti si sono ricordati di Dante che parla dell’Arno nella Divina Commedia, il quale insinua che anche il fiume volti il muso alla perfida città di Arezzo, aggirandolo col suo percorso pur di non toccarla”!

E sottolinea che la maggior parte dei ragazzi di 3G non avevano mai aperto un programma di graphic design per realizzare un loro progetto.

Le proiezioni sulla facciata di Santo Spirito avranno luogo ogni sera e proseguiranno per tutto il periodo natalizio fino all’8 gennaio 2017.