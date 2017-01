I campioni del pattinaggio artistico mondiale a Firenze.

Sabato 21 E Domenica 22 Gennaio al Mandela Forum di Firenze.

Si avvicina la data di svolgimento di International Skate Awards, il grande show del pattinaggio artistico mondiale in programma al Mandela Forum di Firenze sabato 21 gennaio alle ore 21.00 e domenica 22 alle 16.00. I tanti campioni provenienti da tutto il mondo nei prossimi giorni raggiungeranno Firenze per un intenso periodo di prove al Mandela Forum sotto la guida della coreografa Carol Buelloni. L’evento, giunto alla settima edizione, ha avuto un trend di crescita importante nel gradimento del pubblico: lo scorso anno furono oltre 12.000 gli spettatori complessivi nelle due giornate e dai primi dati sulle prevendite si ipotizza un’ulteriore crescita per l’edizione 2017.



Gli spettacoli delle due giornate sono diversi: nella serata di sabato 21 gennaio “TOP CHAMPIONS SKATE AWARDS” i fuoriclasse del pattinaggio mondiale saranno impegnati in un Galà tradizionale con le performance tecniche di singolo e di coppia; domenica 22 gli stessi atleti rappresenteranno il musical “LATINOAMERICANA” che si ispira al diario che scrisse il giovane Ernesto Guevara quando era ancora studente universitario. Un viaggio in Sudamerica che è occasione per raccontare con il linguaggio universale della musica e del corpo in movimento storie avvincenti ed emozionanti.



Un progetto artistico complesso dove gli stessi pattinatori sono chiamati a recitare e cantare interagendo con due autentiche icone del teatro musicale italiano come Giò Di Tonno, (lo straordinario Quasimodo di Notre Dame de Paris) e Rosalia Misseri (“Tosca amore disperato”, ”I Promessi Sposi”).



Il cast dei pattinatori è composto da oltre quaranta artisti, il meglio di questa disciplina a livello internazionale: tra i nomi più blasonati la campionessa mondiale del singolo femminile Silvia Nemesio, i campioni mondiali del sincronizzato, il gruppo Sincro Roller, Daniel Morandin 4 volte campione iridato nella solo dance, Pierluca Tocco e Marco Santucci entrambi pluri medagliati a livello mondiale, le coppie artistico Elena Lago/Danilo Decembrini, Giulia Merli/Daniele Ragazzi, Francesca Zanca/Luca Corradi.



Non mancano grandi interpreti del pattinaggio provenienti dall’estero come la spagnola Monica Gimeno Coma, la slovena Lucija Mlinaric, l’argentino Daniel Arriola e tanti altri.



I biglietti (a partire da 23 euro) sono acquistabili in tutti i punti vendita del circuito Boxoffice Toscana, on line anche su Ticketone e Boxol. Numerose le convenzioni per acquistare i biglietti a prezzo agevolato: soci Coop, universitari, associazioni, dopolavoro.



INFO LINE: 051 6272148 - 335 8244308 - info@rollergp.org - www.skate-power.it



Prevendite

Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it (tel. 055 210804)

BoxOl www.boxol.it (tel. 055 210804)

TicketOne www.ticketone.it (tel. 892 101)



Biglietti

Primo settore: 30 euro + 2 euro diritti di prevendita

Secondo settore: 21 euro + 2 euro diritti di prevendita



Abbonamento prima e seconda serata (gli spettacoli sono diversi)

Primo Settore: 57 euro; secondo settore 34 euro



Tavoli Gold (postazione privilegiata a bordo pista con piccola ristorazione): 64 euro



Riduzioni Gruppi - Societa' Sportive - Dopolavoro - Cral

http://www.skate-power.it/eventi/international-skate-awards-2017/agevolazioni/