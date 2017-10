Halloween: a special night in Florence

Metempsicosi all'Obihall. Al Tenax l'attesissima performance della dj-producer coreana Peggy Gou. Il party "estremo" di Lattexplus a Scandicci

Firenze festeggia la notte di Halloween nella spettacolare cornice dell'Obihall (Via F. De Andrè). Il 31 Ottobre una notte in compagnia della Metempsicosi al gran completo, in una serata intitolata "Olympic Games Tour", con Ricky Le Roy, Mario Più, Joy Kitikonti, Zicky, Luca Pechino e FRANCHINO.

Una notte di Halloween da fare invidia quella del Tenax, con in consolle ben tre nomi di spicco nel panorama internazionale: Peggy Gou, Alex Neri e San Proper (ingresso 15/18/20 € - apertura porte ore 22:30). Nata e cresciuta in Corea del Sud, a soli quattordici anni Peggy Gou si trasferisce in autonomia a Londra per studiare moda, dove scrive su riviste specializzate come Harper's Bazaar e tocca qualsiasi carriera possibile: designer, modella, pianista, scrittrice, editrice e stilista. A dividere la consolle con lei Alex Neri, simbolo per eccellenza delle notti Tenax, nonché padre della Tenax Recordings. A completare la serata anche l'olandese San Proper, tra i più rispettati dj della scena underground di Amsterdam. San non è il tipo di dj senza volto e che si nasconde nell'ombra, bensì un carismatico performer che, senza nessun compromesso, si pone sempre al centro della sua arte. I suoi set sono incredibili e appassionati, con sapori musicali che partono da architetture house e disco e vertono verso la techno, l'afrobeat e l'acid. Nonostante i numerosi show in giro per il mondo, conduce un programma su Red Light Radio, produce sia su etichette come Perlon e Rush Hour e gestisce la sua label Proper's Cult. Tutto quello che San fa, diventa un lavoro egregio.

“Clubbing differently”, fare festa fuori dagli schemi, con attenzione costante alle tendenze musicali più interessanti del momento. Questo è il claim di Lattexplus, il progetto fiorentino dedicato al clubbing d’avanguardia che martedì 31 ottobre a partire dalle 22.30 porterà al Palazzetto dello Sport di Scandicci (via Rialdoli 126, Scandicci, Firenze) Lattexplus Extreme Halloween Night, una serata all’insegna del sound techno con i nomi di punta della scena elettronica internazionale: il producer inglese Blawan e la dj e artista moscovita Dasha Rush, che si esibiranno in un testa a testa alla consolle affiancati dall’alfiere dell’elettro fiorentina Ponz. Evento sostenuto dalla Camera di Commercio (ingresso: 15€ + diritti di prevendita, 22€ all’ingresso). Apertura porte ore 22.00.