Half Marathon Firenze Vivicittà scalda i motori

Mancano tre mesi all'appuntamento di primavera per chi ama la corsa

FIRENZE – Mancano tre mesi al grande appuntamento. Domenica 15 aprile torna la XXXV Half Marathon Firenze Vivicittà. Fino al 31 gennaio, sarà possibile iscriversi online per la mezza maratona approfittando della tariffa agevolata. Ci si può inoltre iscrivere alle altre gare: la mezzaperuno, la 8 km non competitiva e la 5 km di walking. Non mancano pacchetti speciali per chi viene da fuori e deve soggiornare a Firenze almeno una notte.

LA GARA

L’Half Marathon Firenze Vivicittà è ormai l’appuntamento di primavera per chi ama la corsa su strada. Si può correre la distanza dei 21,097 km tra le vie e le piazze di Firenze, con partenza da Lungarno della Zecca e arrivo in piazza Santa Croce. Quest’anno saranno ammessi a gareggiare 3500 partecipanti alla mezza, 2500 invece alla 8 km non competitiva, 100 coppie alla mezzaperuno e 500 al walking. Come ogni anno ci sarà la Tommasino Run in collaborazione con la Fondazione Bacciotti rivolta ai più piccoli.

I 70 ANNI DI UISP

La XXXV edizione della mezza maratona quest’anno celebra la Uisp e il suo compleanno: 70 anni di Sportpertutti al fine di ribadire il ruolo che l’attività fisica svolge per il benessere psicofisico di ognuno di noi e ribadire i valori che lo sport promuove: fair play, solidarietà, rispetto dell’avversario, spirito di sacrificio. La vignetta che spicca sulle maglie di gara, anche quest’anno del disegnatore Sergio Staino, vede Bobo impegnato a correre con Dante e tanti altri personaggi.

IL RAPPORTO CON DIADORA

La maglia tecnica, che sarà consegnata a ciascun partecipante della mezza maratona, è di Diadora. Confermato il sodalizio fra Half Marathon Firenze Vivicittà 2018 e la società di abbigliamento italiana che produce calzature, t-shirt, zaini, borse e altri articoli sportivi. Diadora è per il sesto anno consecutivo il main sponsor della manifestazione targata Uisp. I partecipanti alla non competitiva di 8 km e al percorso di walking di 5 km riceveranno una maglia in cotone bianca con la vignetta di Staino mentre i partecipanti alla mezzaperuno riceveranno una t-shirt tecnica e una maglietta bianca.

PACCHETTI SPECIALI

Fino al 15 marzo si possono prenotare pacchetti speciali che comprendono iscrizione e sistemazione alberghiera con trattamento di mezza pensione. Una novità per il popolo dei runner che ogni anno arrivano a Firenze per partecipare alla corsa su strada tra i monumenti di Firenze.