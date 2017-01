Ha le sfumature della vegetazione il colore dell’anno

Il colore del 2017 sarà il verde. Dalle passerelle, al set, all’architettura

Greenery, il colore tra il verde e il giallo, dichiarato il colore del 2017, si trova già nelle collezioni degli stilisti e negli uffici delle grandi aziende come pavimenti di erba sintetica. Un amuleto verde, una parete verde, un divano verde. Ogni colore trasmette nello spazio delle emozioni. Il colore verde, in tutte le sue tonalità, ci riporta in stretto contatto con la natura, in contrasto con la complessità del periodo che stiamo vivendo.

In casa, nell’arredamento, il colore trend può essere inserito e inglobato insieme ad altre nuances che sottolineano la personalità di chi vi abita.

L’abbinamento più glamour con il verde è il colore il blu mare, mentre i colori in contrasto sono il vinaccia e il lime acido. Le tendenze suggeriscono anche accostamenti minimali ma sempre sofisticati, del bianco e del nero, nelle varie cromie del grigio. Mescolando altri colori si hanno tinte tradizionali, come il blu e seppia, insieme a colori metallici come il rame o l’oro pallido oppure il grigio tortora e il color melone uniti insieme.

