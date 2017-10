H-D® Open Day - sabato 7 e domenica 8 ottobre

Il lancio di prodotto Harley-Davidson® più grande e articolato di tutti i tempi, che celebra il 115° anniversario della Motor Company, diventa realtà per tutti gli appassionati e le moto sono pronte per essere toccate con mano.

Ecco dunque, dopo uno degli annunci più rivoluzionari della storia del marchio, che tutte le concessionarie della rete Harley® in Italia si preparano al tradizionale weekend Open Day, il ‘porte aperte’ nel quale gli appassionati del marchio possono scoprire tutte le novità relative alla prossima stagione.

L’appuntamento presso le concessionarie della rete ufficiale Harley-Davidson® in Italia è fissato dunque per il prossimo weekend, sabato 7 e domenica 8 ottobre.

Piatto forte del weekend Open Day saranno naturalmente le moto della gamma 2018 e grande attenzione sarà dedicata agli otto nuovissimi modelli della famiglia Softail®: Fat Boy®, Heritage Classic, Low Rider®, Softail Slim®, Deluxe, Breakout®, Fat Bob® e Street Bob®. Tutti i nuovi modelli Softail® sono dotati di telaio più rigido e leggero e nuove sospensioni anteriori e posteriori, e sono spinti dal nuovo motore Milwaukee-Eight® 107, con disponibilità di serie anche della versione 114. In estrema sintesi, le nuove Softail® 2018 sono più veloci, leggere e maneggevoli rispetto ai cruiser Big Twin loro predecessori. Il tutto con un look moderno e tecnologico ma al contempo fedele alla tradizione del marchio che non mancherà di attrarre gli sguardi degli appassionati.

Peraltro, non ci saranno solo i nuovi Softail® a catalizzare l’interesse degli appassionati. La gamma 2018 sfoggia infatti una famiglia Touring con alla testa Street Glide® Special e Road Glide® Special, i due bagger dal looktotal black.

Né mancheranno i modelli Sportster® – con il nuovo 1200 Custom e le proposte Dark Custom™ – e la famigliaStreet, che si rivolge al pubblico più giovane e amante delle guida vigorosa con la punta di diamante Street Rod™, tutte proposte fondamentali per definire il moderno stile Harley®.



In molte concessionarie sarà possibile provare le nuove moto. In ogni caso, si può prenotare il proprio demo-ride on line, attraverso il sito harley-davidson.it.



Il prossimo weekend Open Day darà inoltre la possibilità di apprezzare le nuove collezioni di abbigliamento per l’autunno Fall Collection e Black Label Fall Collection, nonché le novità previste nell’ambito della gamma di accessori offerta dal catalogo Harley-Davidson® Genuine Parts & Accessories, attraverso il quale ciascuno può personalizzare la propria moto dando sfogo a estro e fantasia.



E come sempre accade, in occasione del weekend Open Day le concessionarie Harley-Davidson® daranno vita a una serie di iniziative, in linea con la convivialità che caratterizza il mondo Harley®, per rendere la visita degli appassionati e dei clienti ancora più simpatica e coinvolgente.



Marino Grassini, Country Manager Harley-Davidson® Italia, spiega l’importanza dell’Open Day per Harley®: “Si tratta di un appuntamento cruciale. È il momento nel quale vediamo come il pubblico apprezza le novità che costantemente proponiamo. Visto che questa volta per la gamma 2018 si può parlare di vera e propria rivoluzione, l’attesa è tanta. Abbiamo ascoltato la voce dei nostri clienti e di coloro che lo vorrebbero diventare, cercando di capire e interpretare le loro aspettative. Il risultato sono i nuovi modelli 2018. Sono moto bellissime ed entusiasmanti da guidare e raccontano del progresso tecnologico di cui siamo protagonisti pur nel rispetto del nostro DNA. Sono certo che gli appassionati sapranno cogliere tutto questo una volta a contatto con le nuove moto. E sono certo che tutti i concessionari della nostra rete faranno il possibile per far vivere nel modo migliore il mondo Harley ai tanti appassionati che ci faranno visita. Ma non dimentichiamo che Harley-Davidson significa anche stile e personalità. Per questo il prossimo Open Day sarà una bella occasione per indossare le nuove collezioni di abbigliamento autunnale e curiosare tra le infinite idee di personalizzazione offerte dal nostro catalogo accessori. Insomma, ancora una volta, per tutti, una vera full immersion nel mondo Harley.”