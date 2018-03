H-D® investe in Alta Motors: una collaborazione per lo sviluppo della futura moto elettrica

La cooperazione farà progredire l’implementazione della tecnologia elettrica applicata alle due ruote e darà impulso al mercato delle moto elettriche con prodotti che combineranno prestazioni fulminee in termini di coppia e potenza e design motociclistico intuitivo e dinamico.

Harley-Davidson, Inc. (NYSE: HOG) ha annunciato di aver effettuato un investimento azionario in Alta Motors, leader e innovatore nei veicoli elettrici leggeri e che le due società collaboreranno alla tecnologia applicata alle moto elettriche e allo sviluppo di nuovi prodotti.



“All'inizio di quest'anno, come parte della nostra strategia decennale, abbiamo ribadito il nostro impegno a costruire la prossima generazione di motociclisti Harley-Davidson, almeno una parte di essi, investendo in modo deciso nella tecnologia relativa ai veicoli elettrici (EV)”, ha dichiarato Matt Levatich, Presidente e CEO Harley-Davidson. “Alta Motors ha dimostrato di avere doti di innovazione e competenza nell'ambito dei veicoli elettrici e gli obiettivi delle nostre due aziende sono quanto mai allineati. Ognuno di noi ha punti di forza e capacità che daranno vantaggio a entrambi lavorando insieme allo sviluppo di moto elettriche all'avanguardia”.



Harley-Davidson® ha già annunciato il lancio previsto della sua prima motocicletta elettrica, rappresentata dal Progetto LiveWire ™. Questa moto sarà commercializzata nel 2019.



Fin dalla sua nascita, Alta Motors ha progettato e commercializzato le motociclette elettriche più avanzate del mondo, consentendo a tutti, dai professionisti ai neofiti, di sperimentare "il futuro del veloce".



“I motociclisti stanno appena iniziando a capire i vantaggi combinati dei veicoli elettrici e la nostra tecnologia continua a progredire,” ha affermato Marc Fenigstein, Chief Product Officer e Co-fondatore di Alta Motors: “Crediamo che le motociclette elettriche siano il futuro e che le aziende americane abbiano l’opportunità di guidare quel futuro. È incredibilmente eccitante che Harley-Davidson, sinonimo di eccellenza motociclistica, condivida questa visione e siamo entusiasti di collaborare con loro.”



Dato che l’innovazione legata all’elettrificazione porta nuovi livelli di facilità, accessibilità e controllo del mezzo, Harley-Davidson® e Alta Motors puntano ad attirare nuovi segmenti di clienti affascinati dalle moto e che si possano sentire avvantaggiati dal fatto di non avere cambio e frizione da gestire”.



“Riteniamo che l'elettrificazione sia il futuro della mobilità globale e che possa esercitare una grande attrattiva su chi va già in moto, oltre a costituire una grande opportunità per attrarre nuove generazioni di motociclisti negli anni a venire”, ha affermato Levatich. “Intendiamo essere i leader mondiali nell'elettrificazione delle moto e, allo stesso tempo, rimanere fedeli alle nostre radici che sanno di benzina, continuando a sviluppare l’offerta di prodotti più ampia possibile, per essere in grado di rivolgersi a tutti i tipi di motociclisti in tutto il mondo”.

Harley-Davidson Motor Company®

Dal 1903 Harley-Davidson Motor Company realizza i sogni di chi aspira alla libertà più autentica producendo moto cruiser, custom e tourer, organizzando esperienze di guida ed eventi, e proponendo una linea completa di ricambi, accessori, articoli di merchandising originali, attrezzatura e abbigliamento. Per ulteriori informazioni, visitare:www.h-d.com.



Alta Motors

Alta Motors è un’azienda leader globale nel settore delle moto elettriche e nei sistemi propulsivi elettrici leggeri grazie a una piattaforma tecnologica di proprietà che offre nuovi livelli di densità energetica e prestazioni. È considerata all’avanguardia in virtù di un’offerta completa di componenti per batterie e trasmissioni e una flotta di motocicli realizzati presso la fabbrica di Brisbane, California. La pluripremiata piattaforma Redshift realizzata da Alta è ora disponibile negli USA presso 44 concessionari in 19 diversi Stati. Per ulteriori informazioni visitare:https://www.altamotors.co/.