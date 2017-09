Gucci e Polimoda per un Master in Fashion Retail Management

Fondato a Firenze nel 1986 e considerato tra le più influenti scuole di moda in Italia, Polimoda annuncia il lancio di un nuovo master in collaborazione con Gucci

Il Master in Fashion Retail Management riunisce due pilastri dell’industria della moda italiana, Polimoda e Gucci, in un percorso educativo che offre ai suoi studenti gli strumenti necessari per ricoprire ruoli manageriali all’interno del dinamico retail business dei brand internazionali del lusso.

Il retail è l’anima di questo settore. Negli ultimi due anni e mezzo in Gucci abbiamo dimostrato come un ambiente più divertente e ricco di energia possa veramente fare la differenza, insieme all’entusiasmo, alla passione e al carisma delle persone in negozio capaci di offrire un’esperienza unica. Questo marchio sta attraversando un momento fondamentale della sua storia . Per questo stiamo investendo in modo concreto in iniziative di formazione, sia per la parte relativa alla filiera e al patrimonio artigianale, attraverso soprattutto iniziative interne, sia in ambito retail, come attraverso questa partnership. Siamo felici di sostenere questo programma in collaborazione con Polimoda, realtà con cui condividiamo le origini fiorentine e la leadership a livello internazionale nei nostri rispettivi campi di attività.

- Marco Bizzarri, Presidente e CEO of Gucci

Il coinvolgimento di Gucci, fondamentale per il corso, vede la partecipazione di alcuni membri del top management della maison con lezioni su temi specifici quali retail management, finanza, merchandising, visual, marketing, comunicazione e store operations. L’inizio del Master è previsto per Aprile 2018 (www.polimoda.com/it/corsi/fashion-retail-management/ ) e durerà nove mesi, durante i quali gli studenti avranno accesso a guest lecture internazionali e ad una serie di visite presso le strutture di Gucci.

Il retail è uno dei settori chiave nel mondo della moda e attualmente sta vivendo un profondo cambiamento nel tentativo di assecondare i bisogni e i pensieri dei millennial, probabilmente il gruppo di consumatori oggi più importante. Ecco perché il Master in Fashion Retail Management sarà particolarmente interessante, poiché offre la possibilità di combinare il know-how e la flessibilità di un’azienda eccezionale come Gucci con la visione unica dei millennial. Non ho dubbi che in questo corso si nasconda il futuro del retail e che saranno gli studenti stessi a disseminarlo in giro per il mondo una volta finito il percorso di studi.

- Danilo Venturi, Direttore Polimoda

Oltre a offrire agli studenti uno sguardo privilegiato sulle dinamiche dell’industria, i migliori di essi potranno essere selezionati da Gucci per opportunità di stage o di lavoro presso l’azienda o altre entità del network del marchio fiorentino.