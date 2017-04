Guarda Firenze: via alle iscrizioni

Tante iniziative per la classica del podismo

Sarà l’edizione numero 45: torna domenica 30 aprile la Guarda Firenze, la seconda corsa più antica della città, con partenza (alle 9.30) e arrivo in Piazza Duomo a Firenze. E’ la prima delle corse su strada organizzate da Firenze Marathon che saranno tappa di avvicinamento alla maratona del 26 novembre. Le iscrizioni alla Guarda Firenze aprono lunedì 20 marzo.



Suggestivo e bellissimo il percorso, che parte e arriva dal cuore di Firenze, piazza Duomo, che lo scorso anno fu teatro apprezzatissimo di partenza e arrivo della maratona, poi si va di là d’Arno e si sale sul viale dei Colli e piazzale Michelangelo, da dove ci si gode la bellezza della città dall’alto, per poi far ritorno al punto di partenza toccando vari punti di interesse turistico della città. Un’occasione per tutti i fiorentini che attendono con trepidazione l’evento, ma anche per i tanti che vorranno venire da fuori Firenze per un’esperienza sicuramente unica, magari approfittando del ponte del primo maggio. Ecco anche perchè l’organizzazione ha pensato a dei pacchetti turistici a prezzi convenzionati iscrizione + albergo



Sono stati preparati 3000 pettorali che comprendono la Guarda Firenze di 10 km, Trofeo FRATRES - Donatori di sangue, gara non competitiva aperta a tutti, e la Mini Guarda Firenze di 3 km, anche questa aperta a tutti, compresi ragazzi e bambini. La quota d’iscrizione è di 10 euro per la gara sui 10 chilometri; la Mini Guarda Firenze è a iscrizione gratuita per i ragazzi fino a 14 anni, mentre per gli adulti è sempre di 10 euro.

Tutti i partecipanti alla Guarda Firenze riceveranno la T-shirt ufficiale Asics Guarda Firenze, per i podisti ormai un must da collezionare, per questa edizione con una riproduzione esclusiva di un artista legato alla città di Firenze.

Importante: le iscrizioni saranno possibili fino all’esaurimento dei pettorali, per cui il consiglio per i podisti è quello di effettuarle tempestivamente e preventivamente, anche se in caso di pettorali disponibili saranno aperte anche la domenica mattina dell’evento direttamente in piazza.

Ecco quali sono i punti di iscrizione:

Fino a venerdì 28 aprile presso:

FIRENZE MARATHON, Viale M.Fanti 2, c/o Asics Firenze Marathon Stadium; dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18 - Tel: 055 5522957

UNIVERSO SPORT:

Via Masaccio, 201/D, 50132, Firenze - Tel. 055 588021

Piazza del Duomo, 7, 50122, Firenze – Tel. 055 2675962

Via Sandro Pertini, 36, 50127, Novoli - Tel. 055 4221252

Via Erbosa, 68 Centro Commerciale "Centro* Gavinana" – Tel. 055 6810839

I Gigli - Via San Quirico, 165 - Campi Bisenzio – Tel. 055 8969403



ISOLOTTO DELLO SPORT, Via dell' Argingrosso, 69 a/b ( Fi )- Tel: 055 7331055

TRAINING CONSULTANT, Via Fra G.Angelico 6 ( Fi )- Tel: 055 6236163

inoltre