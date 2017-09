​Grande picnic al Parco delle Cascine con Baglioni e Dati

Musica, spettacoli e pranzo sull’erba per sostenere l’Istituto degli Innocenti

Una giornata all’aria aperta, da trascorrere con la propria famiglia o con gli amici, divertendosi e con la possibilità di provare tante attività diverse. Casci-nic sarà un evento per tutti i gusti all’insegna dello svago e del benessere.

Quattro le zone nel Prato delle Cornacchie, destinate alle attività proposte da numerosissime associazioni del territorio. Dalla zona Benessere dedicata a meditazione, riflessologia, Shiatsu e Yoga, all’area Sport, con attività che spaziano dal Nordic Walking allo Skate, dal Walk Orienteering ai Roller, dalla bici al calcio per i più piccoli. Ci saranno inoltre un’area Bimbi con laboratori ecologici, teatro-immagine e attività manuali, e un’area dedicata alle Tradizioni Fiorentine, con la Giostra Equestre delle Cornacchie e i Cavalieri della Repubblica Fiorentina di Parte Guelfa. E ancora visite guidate nel parco, il calcio balilla e un angolo riservato ai laboratori per i più piccoli. "A tutto colore" della Bottega dei Ragazzi e "Artigiani per un giorno" dell'associazione Spedale degli Innocenti dell'Istituto degli Innocenti sono i laboratori di un'ora ciascuno (10 in totale nel corso dell'evento) dedicati a bambini accompagnati di diverse età dove potranno imparare attraverso il gioco. Ai lavoratori dell'Istituto sarà necessario iscriversi una volta arrivati sul posto.

Il programma, ricco e diversificato, prenderà il via alle 10.30 per concludersi alle 17.30 circa.

Il momento clou della giornata sarà ovviamente quello del picnic. Sarà possibile acquistare un cestino al costo per tutti di 10 euro, offerto da Conad, food sponsor della giornata, ed avere così accesso all’Anfiteatro a partire dalle 12.30, per assistere al Casci-nic Music Show.

Protagonisti dello spettacolo saranno Lorenzo Baglioni con la sua ironia, Beppe Dati e la sua Band, che proporranno alcuni successi sanremesi del cantautore fiorentino, l’Electric Folk Band con i suoi stornelli toscani in versione moderna, e il comico dodicenne Jamiro Ferrati, fra i protagonisti dell’ultima edizione di Italia’s Got Talent. Ad arricchire lo spettacolo anche ballerini di tango, pattinatori e la musica dei media sponsor, Radio Mitology, Rdf e Lady Radio. Un vero e proprio spettacolo curato dalla Direzione artistica del brand fiorentino ‘I love disco’ e reso possibile anche grazie al contributo di Unicredit.

I cestini, disponibili in 4 tipologie, classico, vegetariano, bimbo e per celiaci, sono già prenotabili al link http://goo.gl/GyXSNj

Tutti coloro che non acquisteranno il cestino potranno comunque accedere alle altre attività disseminate nell’area del Prato delle Cornacchie e portare il proprio cestino per mangiare all’esterno dell’Anfiteatro.

L’evento, organizzato dall’Associazione culturale PopUp - già nota per il format ‘Culture&FUN’ proposto anche in occasione del Bacio Al Piazzale 2016 e per la collaborazione agli eventi di I love disco -, fa parte del calendario dell’Estate Fiorentina.

C’è anche una pagina Facebook: https://www.facebook.com/cascinic/ e www.casci-nic.it