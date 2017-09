Gran serata di ballo da sala

BALLANDO BALLANDO UN GIOVEDI' SERA con Emanuela Pieri e Marco Beltrami.

Nella sala Folkstudio del Circolo 25 Aprile di Via del Bronzino a Firenze, giovedì 7 settembre alle 21,30, esibizione di ballo da sala, una disciplina nata in Italia dall' A.N.M.B, l'Associazione Italiana Maestri di Ballo, e riconosciuta ancora oggi da molte nazioni. Allora via col tempo di 4/4 col ballo di coppia contro ogni solitudine, vai con: Valzer, Tango, Fox Trot, Beguine, Cha chacha, Mambo, Bachata, Polca e Mazurca. A danzare saranno i finalisti dei campionati mondiali Emanuela Pieri e Marco Beltrami. pizza più bibita più ingresso 12 €Al Circolo 25 Aprile infatti, la presenza di Kilometrozero, il Ristorante pizzeria del circolo, da la possibilità di degustareintriganti ricette del cuoco ed un’ottima pizza

Info e prenotazioni: 347 3621127