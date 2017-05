Gran finale per l’Empoli Jazz Winter Festival... NOA e Gil Dor

Dal 2009, l’Empoli Jazz Winter Festival è la rassegna invernale organizzata dall’ Associazione Empoli Jazz, in stretta collaborazione con Music Pool e con il sostegno del Comune di Empoli.

Da sempre un cartellone da far invidia alle più grandi esibizioni Jazz europee, l' Empoli Jazz è diventato un atteso appuntamento che catalizza ogni anno numerosissimi spettatori ed appassionati da tutta Italia e non solo.

Quest'anno a chiudere la rassegna invernale è l'incantevole NOA accompagnata dal chitarrista Gil Dor, il sodalizio musicale tra i due dura da oltre 25 anni e lo si vede sul palco.

Uno "spettacolo" dall'inizio alla fine con momenti di coinvolgimento del pubblico e momenti di vera emozione.

“Sorella della Pace”, traduzione di Achinoam Nini, vero nome di NOA è conosciuta dalla maggior parte del pubblico per la canzone Beautiful That Way tratta della colonna sonora del film di Benigni La Vita è Bella, ma NOA è un artista di grandi qualità su tutti i fronti musicali con la sua voce cristallina mescola Jazz, Rock americano e suggestioni mediorientali diffondendo gioia ed entusiasmo che superano tutte le barriere culturali.

Noa è anche un simbolo, una messaggera di pace. Il suo coraggioso impegno per la pace, le è valso una lunga lista di riconoscimenti tra cui “Ambasciatrice di buona volontà della FAO”, “Cavaliere della Repubblica Italiana” il “Christal Award” dal WWF, il “Dove of Peace” ricevuto da Shimon Peres.

Sul palco oltre a NOA e Gil Dor c'era anche Mare di Mezzo, la chitarra costruita con i pezzi dei barconi di Lampedusa, un emozionante visione che ha accompagnato tutto il concerto, NOA e Gil Dor si sono fatti anche degli scatti insieme a Mare di Mezzo.

