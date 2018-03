Graham Nash il 4 luglio al Teatro Manzoni di Pistoia

Route To Pistoia Blues

A chiusura del ciclo di appuntamenti denominato “Road To Pistoia Blues”, che porterà diverse iniziative in varie location della città di Pistoia, il prossimo 4 luglio 2018 si terrà il concerto della leggenda del rock Graham Nash presso il Teatro Manzoni di Pistoia presentato alla città da Ass. BluesIn, Comune di Pistoia e Associazione Teatrale Pistoiese.

Graham Nash è un cantautore inglese con numerosi successi raggiunti nell’ultimo mezzo secolo, prima con gli Hollies e poi con David Crosby, Stephen Stills e Neil Young (il quartetto CSN&Y, uno dei più apprezzati gruppi del panorama rock mondiale). “This Path Tonight”(2016) è il titolo della sua ultima fatica discografica, sesto album in studio pubblicato da solista. Tra i suoi cavalli di battaglia brani come “Marrakesh Express”, “Immigration Man”, “Lady of the Island” e molti altri. Graham Nash è stata una voce sempre a sostegno della giustizia sociale e ambientale, basta ricordare gli indimenticabili concerti di No Nukes contro l’energia nucleare di tutto il mondo, oltre a quelli a favore dei soccorsi umanitari in Giappone nel 2011, fino a quelli di Occupy Wall Street nel Lower Manhattan. Nel settembre 2013, Nash ha pubblicato la sua tanto attesa autobiografia “Wild Tales”, che offre uno sguardo avvincente e senza esclusione di colpi, sulla sua straordinaria carriera e la sua musica che ha definito più di una generazione.

I biglietti per il concerto di Graham Nash il 4 Luglio al Teatro Manzoni (Corso Antonio Gramsci, 127, Pistoia) saranno in vendita da martedì 6 marzo con prezzi a partire da 30€ (+dp) sui circuiti tradizionali ticketone.it e boxol.it e presso la biglietteria del Teatro Manzoni.