Gli Infami: Paci, Kagliostro e Benedetta Rossi su Radio Fiesole

"Eccoci! Domani si parte con questa nuova avventura. Tutti i lunedì e venerdì in diretta dalle 12 alle 14 su Radio Fiesole" esordiscono così sui Social Alessandro Paci ed Alessio Nonfanti in arte Kagliostro che assieme a Benedetta Rossi si dichiarano pronti ad iniziare l'avventura radiofonica che si occuperà di informazione con "Irriverente satira sull'attualità, interviste scomode e tutte le cattive abitudini degli italiani".



L'appello alla partecipazione attiva al nuovo programma del Palinsesto di Radio Fiesole. "C'è qualcosa che vi fa veramente incazzare? Scriveteci o mandate un messaggio vocale al 349.3055400 e noi lo leggeremo o lo ascolteremo in diretta" è l'invito al pubblico da parte dei conduttori.



Il Format vedrà in studio Alessandro Paci e Benedetta Rossi, mentre Kagliostro sarà l'inviato sulla strada pronto a ricevere le riflessioni sui temi più caldi del momento per poi rilanciarli ai passanti e raccogliere le loro opinioni.

Non solo. All'interno delle 2 ore di programma sono previsti anche interventi di addetti ai lavori, politici, tecnici, docenti universitari.. e tutti coloro che possano offrire un contributo e stimolare il dibattito al fine di presentare agli ascoltatori varie prospettive e punti di vista sui quali poi sviluppare una propria opinione.



Ad aprire la puntata sarà protagonista anche Nove da Firenze con una mini Rassegna cui parteciperà Antonio Lenoci per sottolineare quegli argomenti che "fanno parlare la gente ed il web".



Per Paci e Kagliostro il tandem è ben rodato, soprattutto grazie a collaborazioni cinematografiche e spettacoli dal vivo ma anche Benedetta Rossi fa parte del Trio che ha saputo convincere e divertire il pubblico televisivo con Attenti al Tubo.



