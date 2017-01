Gli appuntamenti Firenze Marathon nel 2017

Giornalisti-runner per raccontare la XXXIV Half Marathon Firenze Vivicittà

Non solo la Asics Firenze Marathon edizione numero 34 in programma il 26 novembre 2017 per la quale sono già aperte le iscrizioni on line. Chi decide di partecipare alla maratona più bella d'Italia e si iscrive adesso ha la possibilità di farlo ad una tariffa assolutamente promozionale. E resta tutto il tempo per programmare e preparare la gara a dovere. Le iscrizioni sono aperte solo on line, sulla piattaforma enternow e tramite il sito ufficiale. Ecco, invece, il calendario degli eventi curati da Firenze Marathon per l’anno 2017. Si comincerà con un doppio evento ravvicinato che impegnerà il gruppo organizzativo diretto da Giancarlo Romiti per tre giorni consecutivi.

Venerdì 28 e Sabato 29 aprile 2017 all’Asics Firenze Marathon Stadium, lo stadio di atletica dedicato a Luigi Ridolfi, si terrà la due giorni del Meeting internazionale di atletica Firenze Atletica Multistars giunto alla cifra tonda della 30esima edizione. Sarà la quinta stagione consecutiva che Firenze Marathon finanzierà e organizzerà insieme al Comitato regionale della Fidal, al Club 10+7 e alle tre principali società di atletica di Firenze, il meeting internazionale di atletica che ha come ossatura le gare di prove multiple sia maschili che femminili, e ricchi eventi di contorno. Il tutto spalmato in due giornate di gara, con successo tecnico, di pubblico, emozioni e grandi campioni. Dopo il successo dello scorso anno, anche grazie alla nuova pista e al restyling dell’impianto cofinanziati da Firenze Marathon e Regione Toscana, l’edizione 2017 si profila di ulteriore grande importanza tecnica.

Domenica mattina 30 aprile 2017 invece sarà la volta della Guarda Firenze di 10 chilometri, giunta anche in questo caso a una cifra tonda, sarà la 45esima edizione. L’evento ha anche una la connotazione ludico educativa e coinvolge anche insegnanti e studenti delle scuole che potranno cimentarsi con il percorso ridotto di circa 2 km della Mini Guarda Firenze. La Guarda Firenze è stata in assoluto il primo storico evento di corsa su strada organizzato dal Comitato organizzatore di Firenze Marathon. Ed è uno sguardo sulle bellezze della città di Firenze, vissute da dentro il centro storico, partenza e arrivo sono in piazza Duomo, ma anche dall’alto con la visione della città dal viale dei Colli e dalla “terrazza di Firenze”, Piazzale Michelangelo.

Domenica mattina 14 maggio 2017 c’è la Deejay Ten, evento collegato al famoso network radiofonico, sulle distanze dei 5 e dei 10 chilometri. Si corre in centro a Firenze. Appuntamento che coinvolgerà migliaia di podisti e amatori provenienti da tutta Italia.

Dal 9 all’11 giugno a Firenze si svolge invece un importante evento di atletica Fidal: all’Asics Firenze Marathon Stadium ci sono i Campionati italiani Juniores e Under 23, il cui onere organizzativo è stato assegnato all’Atletica Firenze Marathon e per il quale ovviamente non mancherà il supporto della Firenze Marathon.

Il 17 giugno 2017, sabato sera, ecco l’appuntamento con la storica Notturna di San Giovanni, la corsa podistica competitiva per eccellenza, nella tradizionale data del sabato di giugno che precede i festeggiamenti del Santo Patrono, sulla distanza di 10 chilometri, tutta nel centro storico di Firenze. La Notturna di San Giovanni è la seconda gara più antica d’Italia, giunta alla 78esima edizione. Ha una connotazione prettamente agonistica, circa 1500 i partecipanti previsti, con la presenza di molti dei migliori atleti d’Italia e stelle internazionali dell’atletica. Ma sempre maggiore successo sta riscuotendo anche la passeggiata su percorso ridotto, la family run, che è abbinata alla manifestazione. La gara tocca tutti i principali monumenti del centro storico di Firenze illuminati a rendere l’atmosfera ancora più suggestiva. Si corre in un percorso quasi tutto transennato, costantemente immersi tra due ali di folla festante che fanno il tifo e incitano i partecipanti dal primo all’ultimo metro. Per una sera il centro storico di Firenze è tutto dei podisti. Non manca chi sceglie di correre indossando luminarie di vario genere.

Dopo l’estate, domenica 24 settembre 2016 ecco Corri La Vita, giunta all’edizione numero 15, una passeggiata per le vie e per i luoghi più suggestivi della città. L’evento nell’edizione 2016 ha coinvolto oltre 35mila partecipanti, con proventi devoluti alla LILT per la lotta contro il tumore al seno e ad altre associazioni benefiche. Due i percorsi, quello lungo, panoramico, di oltre 10 km, e quello corto di 5 km circa.

E si arriva all’appuntamento con la Asics Firenze Marathon, domenica 26 novembre 2017, che tornerà con il percorso confermato con partenza e arrivo da Piazza del Duomo, dopo il grande successo e gradimento dell’edizione 2016, con oltre 8000 atleti arrivati al traguardo che l’hanno confermata di gran lunga la seconda maratona più partecipata d’Italia. Venerdì 24 e sabato 25 novembre, nei due giorni che precedono la gara, c’è il Marathon Expo, la più grande mostra mercato a tema sportivo della città di Firenze con al suo interno tantissimi eventi collaterali. Tra questi, sabato 25 novembre 2017, presso l’attiguo Asics Firenze Marathon Stadium ci sarà la quarta edizione della Staffetta 30 per 1 chilometro dedicata a Mauro Pieroni.

RIEPILOGHIAMO TUTTE LE DATE:

Venerdì 28 e sabato 29 aprile 2017: Meeting Internazionale Multistars – Stadio Atletica

Firenze Marathon – Firenze

Domenica 30 aprile 2017: 45esima Guarda Firenze – Partenza ore 9:30 – Piazza del Duomo

Domenica 14 maggio 2017: Deejay Ten, Villaggio in Piazza Santa Croce – arrivo in Piazza Signoria (lacation di arrivo da confermare)

Sabato 17 giugno 2017: 78esima Notturna di San Giovanni, ore 21:00 – Piazza Duomo

Domenica 24 settembre 2017: Corri la Vita, partenza ore 9:00 piazza del Duomo – arrivo in Piazza della Signoria

Venerdì 24 e sabato 25 novembre: Marathon Expo, viale Malta 10.



Sabato 25 novembre, Staffetta su pista 30 x 1 chilometro Trofeo Mauro Pieroni - partenza ore 10 - Asics Firenze Marathon Stadium.



Domenica 26 Novembre 2017: 34esima Asics Firenze Marathon, maratona internazionale di Firenze.

Tre mesi alla XXXIV Half Marathon Firenze Vivicittà. Quest’anno a raccontare la classica corsa su strada, in programma il 9 aprile, ci saranno dei runners speciali. E’ il progetto lanciato da Uisp Firenze, in collaborazione con il CentroZen e che vede coinvolto un gruppo di giornalisti con la passione per la corsa. A loro il compito di raccontare le emozioni e le sensazioni della corsa, ma anche l’attesa, la preparazione e i momenti clou dell’allenamento. Diventando idealmente ambasciatori dello sport per tutti.

“La Uisp ritiene che la corsa ed il camminare siano attività che favoriscono il benessere psico-fisico delle persone, che la pratica sportiva sia un metodo per risparmiare, a lungo termine, sulla spesa sanitaria. I medici dovrebbero prescrive “pillole di movimento” e meno medicine -spiega Marco Ceccantini presidente del consiglio direttivo di Uisp Firenze-. Abbiamo pensato che coinvolgere i giornalisti sia utile alla diffusione di buone pratiche sportive. Crediamo però che lo sport debba essere fatto in sicurezza e sotto controllo medico”. Da qui la scelta del CentroZen che seguirà i giornalisti-runners nel loro percorso.

Lo scopo è di dimostrare gli effetti benefici di un'attività fisico-sportiva, quale la corsa, sulla salute, in particolare la salute di persone precedentemente poco attive, e mostrare come tali benefici siano maggiori se l'avviamento allo sport avviene mediante le valutazioni e i consigli di un team specializzato. Performance e risultati di ognuno dei giornalisti-runners saranno monitorati per dimostrare, dati alla mano, come l’approccio allo sport abbia migliorato lo stato generale di salute e prodotti altri benefici effetti. Una preparazione che sarà utile per affrontare con il passo giusto la XXXIV Half Marathon Firenze Vivicittà.

I giornalisti-runner sono Fabrizio Boschi (Il Giornale), Antonio Montanaro (Corriere Fiorentino), Duccio Moschella (La Nazione), Fulvio Paloscia (Repubblica Firenze) e Andrea Vignolini (Lady Radio).