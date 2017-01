Gli appuntamenti dell'Orchestra della Toscana, per il mese di Febbraio 2017.

Il Cartellone, gli spettacoli per bambini e gli aperitivi musicali della domenica mattina.

Stagione Concertistica 2016_17

martedì 31 gennaio 2017 Piombino | Teatro Metropolitan ore 21.00

mercoledì 1 febbraio 2017 Firenze | Teatro Verdi ore 21.00

giovedì 2 febbraio 2017 Figline Valdarno | Teatro Garibaldi ore 21.15

venerdì 3 febbraio 2017 Empoli | Teatro Exclesior ore 21.00



Daniel Smith direttore

Anna Tifu violino

ROSSINI Il Signor Bruschino, ouverture

MENDELSSOHN Concerto per violino e orchestra op.64

BEETHOVEN Sinfonia n.6 op.68 'Pastorale'

Forse quello di Mendelssohn e il piu perfetto tra i Concerti per violino. A suonarlo e Anna Tifu, violinista di

origine rumena cresciuta in Sardegna, che unisce talento e glamour: allieva di Salvatore Accardo, tempo fa e stata testimonial di una campagna pubblicitaria di Alitalia insieme ad altri nomi di spicco della musica e

della danza italiani. Con lei il direttore australiano Daniel Smith, che di recente ha creato una sua

fondazione di benefcenza tramite cui dona centinaia di biglietti a chi normalmente non puo partecipare ai

concerti. Con l’ORT esegue l’ouverture dal Signor Bruschino e la Sinfonia Pastorale di Beethoven che oggi

defniremmo d’ispirazione ambientalista per il culto religioso verso la natura di cui e espressione.



venerdì 10 febbraio 2017 Volterra | Teatro Persio Flacco ore 21.00

sabato 11 febbraio 2017 Castelforentino | Teatro del Popolo ore 21.15

martedì 14 febbraio 2017 Firenze | Teatro Verdi ore 21.00

mercoledì 15 febbraio 2017 Follonica | Teatro Fonderia Leopolda ore 21.15

Omaggio a Andrea Tacchi

Daniele Giorgi violino | Augusto Gasbarri violoncello

Alessio Galiazzo oboe | Umberto Codecà fagotto

MOZART Serenata notturna n.6 K.239

HAYDN Sinfonia Concertante per violino, violoncello, oboe e fagotto Hob.I:105

MENDELSSOHN Sinfonia n.4 op.90 ‘Italiana’

Questo e il programma che Andrea Tacchi avrebbe dovuto concertare. È rimasto tale per rendere omaggio

allo storico primo violino dell’orchestra, (presente tra le sue le fn dalla fondazione), prematuramente

scomparso alla fne di settembre. In programma la Serenata notturna K.239 di Mozart, pezzo di puro

intrattenimento concepito nella natia Salisburgo, e la Sinfonia Italiana di Mendelssohn, rafgurazione

musicale del paesaggio mediterraneo dal punto di vista di un tedesco. Accanto a Daniele Giorgi al violino,

tre altre prime parti dell’ORT nella Sinfonia concertante di Haydn: Augusto Gasbarri (violoncello), Alessio

Galiazzo (oboe) e Umberto Codeca (fagotto).



Sabato 18 febbraio 2017 Firenze | Teatro Verdi ore 16.30

Tutti al Teatro Verdi! | Gli spettacoli del sabato pomeriggio per bambini, ragazzi e famiglie



PIERINO E IL LUPO con Bustric

musica di Sergej Prokof'ev

voce recitante e ideazione scenica Bustric

direttore Valentina Peleggi | Orchestra della Toscana

“Pierino e il lupo e una faba musicale che normalmente e letta da un attore mentre un’orchestra suona. È

una faba didattica che ha lo scopo di educare all’ascolto della musica. Il Pierino che ho realizzato non e

semplicemente letto ma anche rappresentato: il racconto accade. Il narratore diviene il personaggio narrato.

È un vero e proprio spettacolo musicale dove gli elementi immaginati grazie alla pantomima e al gioco di

prestigio divengono realmente rappresentati. Ecco che la musica diviene viaggio avventuroso nel mondo

della faba, un po’ reale e in po’ immaginario”.

(Sergio Bini in arte Bustric)



lunedì 27 febbraio 2017 Poggibonsi | Teatro Politeama ore 21.00

martedì 28 febbraio 2017 Firenze | Teatro Verdi ore 21.00

*mercoledì 1 marzo 2017 Parma | Auditorium Paganini ore 20.30

Concerto di Carnevale

Dietrich Paredes direttore

Saleem Ashkar pianoforte

MENDELSSOHN Le Ebridi op.26, ouverture

MENDELSSOHN Concerto n.1 per pianoforte e orchestra op.25

BEETHOVEN Sinfonia n.2 op.36

Il direttore venezuelano che incontra il pianista di Nazareth. Due storie germogliate alle periferie

dell’opulenta societa occidentale che adesso si fanno testimoni di speranza. Il venezuelano Dietrich

Paredes deve il suo ingresso nella musica, come violinista, alla rete capillare di orchestre

e cori che in America Latina costituiscono “El Sistema” creato da Jose Antonio Abreu: un modo per ofrire

ai bambini poveri l’opportunita di un riscatto sociale coltivando la fducia in se stessi attraverso l’arte. Il

pianista e Saleem Ashkar, palestinese di nazionalita israeliana che si e formato dapprima in patria poi a

Londra; a 40 anni, e ambasciatore di Music Fund, un’organizzazione che sostiene scuole di musica in aree

di cili di paesi in via di sviluppo. Tra classicita e romanticismo si pone il loro programma.

I Concerti aperitivo della domenica mattina

Riproposti la scorsa stagione dopo un’assenza di quasi dieci anni, i Concerti Aperitivo della

domenica mattina hanno ottenuto subito uno straordinario successo!

Grazie alla collaborazione con il Relais Santa Croce, a Gennaio sono ritornati con tre

appuntamenti da non perdere, presso la Sala della Musica dell'Hotel con ingresso da via

Ghibellina, 87. Dopo il concerto seguira un aperitivo. Protagonisti i Gruppi da Camera dell'Orchestra della Toscana.



domenica 5 febbraio 2017 ore 11.00 Sala della Musica | Relais S.Croce Firenze

I FIATI ALL'OPERA

Quintetto a fati dell'ORT

Alessandro Riccio attore

Un viaggio musicale attraverso alcune fra le piu belle pagine del repertorio operistico (Mozart,

Rossini, Bizet, Puccini) trascritte per quintetto a fato, e raccontate in modo inusuale e accattivante

dall’attore trasformista Alessandro Riccio

domenica 12 febbraio 2017 ore 11.00 Sala della Musica | Relais S.Croce Firenze

NON SOLO MOZART

I Solisti dell'ORT

musiche di Mozart, Bruck, Piazzolla

