Giudici sud coreani in visita al Tribunale di Firenze

La presidente del Tribunale, Marilena Rizzo: “Felice che il Tribunale di Firenze sia stato scelto dal Ministero per mostrare all'estero la giustizia italiana”. Questa estate inaugurata la web tv del Tribunale fiorentino www.tribunalefirenzewebtv.it

Il Tribunale di Firenze si apre ai confronti internazionali. Una delegazione di giudici della Sud Corea ha visitato, in questi giorni, il tribunale fiorentino.

Il Ministero della Giustizia ha scelto, infatti, il Tribunale di Firenze per mostrare ad una delegazione di giudici sudcoreani il funzionamento della giurisdizione nel nostro paese.

I giudici che hanno visitato il tribunale fiorentino ricoprono cariche apicali nel loro paese, da presidente di Tribunale a presidente di Corte di Appello.

“E' stata una visita interessante, un momento di confronto su sistemi giudiziari diversi – ha detto a conclusione dell'incontro la presidente del Tribunale, Marilena Rizzo – mi ha fatto molto piacere che i colleghi coreani abbiamo apprezzato il clima di oralità, di pacatezza e di collaborazione che c'è tra giudice, pubblico ministero e difesa. Sono felice che il Tribunale di Firenze sia stato scelto dal Ministero per mostrare all'estero la giustizia italiana. Ho avuto anche modo di dire ai giudici coreani che se vorranno potranno rivedere la loro visita sul sito del Tribunale di Firenze e sulla web tv del Tribunale”.

Proprio quest'estate la webtv del Tribunale fiorentino - http://www.tribunalefirenzewebtv.it - la prima del genere in Italia, ha ricevuto il patrocinio del Ministero della Giustizia.

Prossimo appuntamento internazionale del Tribunale di Firenze sarà il 5 e 6 ottobre quando una delegazione di giudici francesi arriverà a Firenze.

Con il Tribunale di Grasse il tribunale ha già siglato un gemellaggio e una delegazione del tribunale fiorentino è stata accolta lo scorso maggio in Francia dove, tra le altre cose, sono state molto apprezzate l'esperienza e le conoscenze del Tribunale di Firenze sul processo civile telematico; “ad ottobre – ha spiegato la presidente Marilena Rizzo - avremo l'occasione di mostrare in dettaglio e in loco ai colleghi d'Oltralpe il funzionamento del sistema giudiziario italiano”.

A questo link il video della visita dei giudici sudcoreani: http://www.tribunalefirenzewebtv.it/2017/09/05/giudici-sudcoreani-in-visita-al-tribunale-vostro-modo-di-fare-giustizia-un-esempio-virtuoso