Giovedì al Ferraris

La prosecuzione della gara contro il Genoa

La prossima gara della Fiorentina è in calendario giovedì alle ore 20:00. Davanti al Genoa con la difesa che ha subito meno reti in casa, l’attacco viola che è quello più prolifico in trasferta. Calcio d’inizio dal punto in cui era stata interrotta la gara. Con 17’ e 30’ da cucinare, più eventuale recupero, prima di mettere a riposo le gambe nell’intervallo. Che durerà sino a un massimo di 15 minuti, a discrezione dell’arbitro Guida.

“Non mi è mai capitata una situazione del genere” commenta mister Juric. “Secondo me la si deve preparare normalmente, con l’idea che sia una gara di 90 minuti. Quando ti soffermi sulla rosa della Fiorentina, pensi che hanno grandi potenzialità. Con il Napoli è la squadra che sta esprimendo il miglior gioco in questa fase, sta attraversando un ottimo periodo. Quando vanno fuori e affrontano squadre che vogliono imporre il gioco loro ti fanno male. Ho grande stima di Sousa. A volte leggo certe cose e fatico a capire le analisi di altri. Lui gioca allo stesso modo perché l’impostazione è sempre la stessa, al di là di minimi cambiamenti. Ha lavorato benissimo sugli errori che la squadra commetteva. Cercheremo di partire forte e insistere sino alla fine”.

Con umiltà Darko Lazovic: “Abbiamo un’occasione importante domani. Puntiamo a riprenderci i punti lasciati a Milano. La Fiorentina è una signora squadra che si sta esprimendo a ottimi livelli. Ha un organico forte. Potremo metterla in difficoltà se riusciremo a tenere i nostri ritmi e sviluppare il nostro gioco. E’ fondamentale muovere la classifica”.

Un anno che si sta chiudendo in maniera positiva, sulla scia di quanto avvenuto nelle ultime stagioni. La lista dei convocati Viola per la partita contro il Genoa:

Astori, Badelj, Bernardeschi, Chiesa, Cristoforo, De Maio, Diks, Dragowki, Hagi, Ilicic, Kalinic, Lezzerini, Maistro, Milic, Olivera, Perez, Rodriguez, Salcedo, Sanchez, Tatarusanu, Tello, Tomovic, Vecino, Zarate.