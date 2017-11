Giovedì 30 Novembre Leonard Bundu ed il nostro Massimo Capitani a “Parliamo di Boxe”

Il programma di Mimmo Zambara ospita ancora il pugilato fiorentino

Dopo il successo della puntata del 16 Novembre, che ha visto la partecipazione di Mohammed Obbadi, il maestro Boncinelli, Paolo Vitullo e Mariachiara Pastorini, sarà la volta di Leonard Bundu e Massimo Capitani partecipare alla trasmissione “Parliamo di Boxe” condotta da Mimmo Zambara. La trasmissione va in onda tutti i giovedì alle ore 22 su RTB Network, - bouquet SKY908 - Digitale terrestre canale 72. Leonard e Massimo saranno ospiti nella puntata in programma il 30 Novembre.

Mimmo Zambara è un personaggio già noto del pugilato italiano per il suo ruolo di ring announcer nelle manifestazioni curate dal promoter Loreni, nelle quali ha presentato Leonard e tanti altri campioni su i ring di tutta Italia. La sua trasmissione è stata accolta con entusiasmo nel panorama degli appassionati di pugilato, sia per la competenza dimostrata che per l’iniziativa volta a colmare la carenza della Noble Art sul piccolo schermo.