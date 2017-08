Giovannini di Prato: da 10 giorni senza aria condizionata

Il Nursind, “Il Giovannini senza aria condizionata da 10 giorni, situazione insostenibile per anziani e lavoratori”

“Il Distretto Sanitario Giovannini di Prato è senza aria condizionata da 10 giorni, una situazione insostenibile per i lavoratori e a forte rischio per i cittadini, soprattutto anziani, che frequentano gli ambulatori spesso proprio a causa dei disagi dovuti al forte caldo” denuncia Roberto Cesario, responsabile territoriale del Nursind, sindacato autonomo degli infermieri.

“Nei corridoi si boccheggia, il mancato funzionamento dell'impianto di condizionamento dello stabile di via Cavour, sede di ambulatori e CUP, avvenuto proprio in concomitanza con la forte ondata di calore che coinvolge tutto il territorio, sta causando notevoli problemi sia agli utenti che agli operatori. In queste condizioni – sottolinea Cesario – diventa particolarmente difficile lavorare”.

“Senza contare – prosegue – che le persone che frequentano il Giovannini sono per lo più anziane, ovvero coloro che soffrono maggiormente i disagi legati alle temperature torride di questi giorni”.

“Nel caso di ulteriore inerzia – annuncia il sindacato Nursind – non escludiamo iniziative di mobilitazione per garantire condizioni di lavoro più sicure e dignitose per operatori e cittadini”.