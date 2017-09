Giovane disperso in Arno: ritrovato il corpo al Vespucci

Le ricerche sono durante tutta la notte e l'intera mattinata con l'ausilio dei sommozzatori

Il ritrovamento del giovane in Arno a Firenze, è stato effettuato a un centinaio di metri a valle del ponte Amerigo Vespucci.

Era disperso dalle 3 di notte, quando è scattato l'allarme.

Questa notte, verso le ore 03.00, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Firenze sono intervenuti al ponte Vespucci dove un ragazzo 19enne di nazionalità danese, a Firenze in gita scolastica, per motivi in corso di accertamento, si sarebbe gettato nel fiume Arno.

A dare l’allarme stanotte è stato un suo amico, compagno di classe, che si trovava con lui al momento del gesto.

Il ragazzo ha raccontato ai militari intervenuti sul posto che insieme all'amico avevano passato la serata in una discoteca situata nei pressi del ponte e mentre si trovavano sopra il ponte, "senza motivo, il ragazzo ha scavalcato la spalletta e si è gettato". Vano sarebbe stato il tentativo di trattenerlo da parte dell'amico.

I vigili del fuoco di Firenze, dalle 3 di questa notte hanno effettuato la ricerca persona in Arno con il nucleo sommozzatori di Firenze e i carabinieri e successivamente è stato fatto alzare in volo un elicottero dal Reparto Volo di Arezzo.