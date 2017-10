Passeggiate alla scoperta della città

Una giornata all’insegna del walking a Firenze con la Giornata nazionale del camminare. Domenica 8 ottobre percorsi per tutti i tipi di allenamento e preparazione fisica all’insegna della partecipazione, dello stare insieme e della promozione di uno stile di vita sano. Gli appuntamenti sono stati presentati ieri in Palazzo Vecchio dall’assessore allo Sport Andrea Vannucci e dall’assessore al Welfare Sara Funaro.

“Una domenica all’insegna del camminare – ha detto Vannucci – che sarà al centro della vita della città in occasione della Giornata nazionale dedicata a quella che non è solo una disciplina ma un vero e proprio stile di vita. Con l’iniziativa che presentiamo oggi giochiamo sulla struttura a cinque Quartieri della città con cinque itinerari pensati sui percorsi di ‘Firenze The Walking City’ e aperti a tutti i tipi di allenamento. L’importante è esserci per vivere insieme una giornata particolare all’insegna del camminare”.

“È una iniziativa bella e importante che coinvolge diversi soggetti, tra cui Afam, la Società della salute, l’azienda sanitaria, e che vuole anche promuovere in maniera forte la prevenzione nell’ambito della salute e i corretti sili di vita – ha detto l’assessore Funaro – e come amministrazione comunale, in particolar modo con la Società della salute e con i quartieri, stiamo promuovendo tante iniziative che vanno in questa direzione per cercare di fare in modo che i cittadini abbiano il più possibile la possibilità di entrare in dei percorsi che aiutano ad avere degli stili di vita corretti Quando lo sport si unisce con i temi della prevenzione – ha concluso – è ciò che di più buono riusciamo a portare avanti per i nostri cittadini”.

Alla conferenza stampa erano presenti anche il presidente del quartiere 1 Maurizio Sguanci, il presidente del quartiere 3 Alfredo Esposito ed il presidente del quartiere 4 Mirko Dormentoni.

“Le passeggiate sono sempre molto frequentate. Come quartiere 1 – spiega il presidente Sguanci – amiamo unire i nostri percorsi ad un tema come i tabernacoli o i giardini quest'anno la passeggiata è legata all'ambiente ed alle erbe”.

“La promozione della salute è una priorità per l'amministrazione comunale. Occorre intervenire – aggiunge il presidente del quartiere 3 Esposito – per fare in modo che i corretti stili di vita diventino un'abitudine”.

“Prosegue la grande tradizione del gruppo salute e benessere al quartiere 4 – conclude il presidente Mirko Dormentoni – che hanno sempre promosso il trekking urbano. Le passeggiate coniugano salute, benessere sociale e cultura”.

L’evento è organizzato da Comune di Firenze con Azienda Usl Toscana Centro, Società della Salute di Firenze e Uisp Firenze, con la partecipazione anche del Cral. (fp - sc - ss)

Dettaglio percorsi