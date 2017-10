​Giornata mondiale della menopausa a Careggi

Evento nell’ambito delle iniziative dell’Osservatorio nazionale salute della donna

Nell'ambito delle inizative per la giornata mondiale della menopausa del 18 ottobre, si svolgerà all'Ospedale Careggi di Firenze, venerdì 20 ottobre, nell’Aula Margherita della Maternità, dalle 10 alle 13:30, un incontro con medici esperti, moderato dalla giornalista Geraldina Fiechter, sul tema “Menopausa oncologica, attività fisica, alimentazione, stili di vita, sessualità, attuali terapie per la salute della donna”.



L’incontro aperto al pubblico è organizzato dal Dipartimento materno infantile di Careggi in collaborazione con Istituto Toscano Tumori (ITT), Istituto per la prevenzione oncologica (ISPO), Centro oncologico di riferimento dipartimentale (CORD). Si parlerà di menopausa oncologica, attività fisica, alimentazione e stili di vita in menopausa, sessualità, attuali terapie per la salute vaginale e sessuale della donna.



L’evento si svolge nell’ambito delle iniziative che in tutta Italia sono organizzate dall’Osservatorio nazionale per la salute della donna (Onda) che promuove il primo (H)-Open day dedicato alla menopausa. Dal 18 al 22 ottobre gli oltre 110 ospedali con i Bollini Rosa, fra questi l’AOU Careggi, che hanno aderito all’iniziativa apriranno le porte alla popolazione femminile per promuovere il benessere in menopausa.



Interverranno:

Prof. Felice Petraglia (Dipartimento Materno-Infantile AOUC),

Dr.ssa Angelamaria Becorpi (Ambulatorio Menopausa Oncologica Dipartimento Materno-Infantile AOUC)

Prof. Gianni Amunni (Istituto Toscano Tumori - ISPO),

Prof.ssa Teresita Mazzei (Centro Oncologico di Riferimento Dipartimentale AOUC),

Prof. Giorgio Galanti (Medicina dello Sport e dell'Esercizio AOUC),

Dr.ssa Catia Angiolini (Oncologia della mammella AOUC),

Dr.ssa Giovanna Masala (Epidemiologia nutrizione ISPO),

Prof.ssa Linda Vignozzi (Medicina della Sessualità e Andrologia AOUC),

Dr.ssa Cinzia Fatini (Dipartimento Materno-Infantile AOUC),

Dr.ssa Loira Toncelli (Medicina dello Sport e dell'Esercizio AOUC)



Info: www.bollinirosa.it