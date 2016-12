Gioco d'azzardo a Firenze: ritratto di un giocatore tipo

​Il gioco d'azzardo sta prendendo sempre più piede e col passare del tempo non fa altro che colpire un numero di persone sempre maggiore.

Ecco quale risulta essere il ritratto tipo di un giocatore.

I giocatori non patologici

Bisogna parlare, in primo luogo, dei giocatori che non sono patologici, ovvero quelli che riescono ad avere un contegno veramente elevato quando decidono di giocare d'azzardo. In questa categoria rientrano sia uomini che donne, i cui target risultano essere differenti: generalmente, il giocatore di sesso maschile a Firenze, non ha una fascia d'età ristretta ed anzi, molti di essi iniziano non appena viene raggiunta la maggiore età. Il tetto massimo, per questi giocatori, è rappresentato dall'età adulta avanzata, ovvero circa sessanta cinque anni, dove il fatto di entrare in pensione gioca un ruolo fondamentale.La preoccupazione per il futuro, il non voler spendere tutto il proprio denaro senza una reale e motivata efficienza, tende a far calare la passione per il gioco d'azzardo, il quale viene praticato sempre più occasionalmente. Diversa invece la situazione delle donne giocatrici di Firenze: generalmente si parla di donne mature, sui cinquant'anni circa fino ai settanta, che pur di provare delle nuove emozioni, decidono di avvicinarsi a questo particolare mondo.E' molto difficile trovare donne maggiormente giovani che sfruttano il gioco d'azzardo, lasciando spazio al target maschile di riferimento della stessa passione del gioco, la quale risulta essere appunto assai diffusa.Importante sottolineare come, anche le donne adulte che sono giocatrici, generalmente hanno un occhio di riguardo per il futuro, il quale rappresenta una grande incognita che non permette loro di superare determinate sogli di denaro da investire nel gioco stesso.



Giocatori dipendenti

A Firenze non è di certo raro vedere qualche giocatore che soffre di dipendenza dal gioco, dettaglio che non deve essere assolutamente sottovalutato. Bisogna parlare, in questo caso, di persone che decidono di giocare senza particolari limiti, senza una soglia di rischio vera e propria che deve essere bloccata e tenuta sotto controllo. Queste persone generalmente sono di sesso maschile e rientrano nella categoria di persone che hanno un lavoro che permette loro di guadagnare delle somme di denaro medie rispetto quelle che percepiscono i comuni lavoratori. Le donne che invece vanno incontro a questa sorta di patologia sono invece persone che rientrano sempre nella classe delle pensionate che, al contrario della classe precedente, non si impongono particolari limiti, i quali dovrebbero essere invece invalicabili. Da aggiungere il fatto che molte persone che hanno questa particolare patologia, sono alla ricerca di un metodo per poter continuare a giocare ai giochi anche se il loro denaro potrebbe iniziare a scarseggiare.Pertanto è possibile notare come molte persone che sfruttano il gioco online vanno alla ricerca di un codice promozionale che permetta loro di poter continuare a divertirsi senza particolari limiti che risultano essere invalicabili.



Online o reale: il gioco d'azzardo a Firenze

Il gioco d'azzardo a Firenze vede protagonista sia l'utilizzo delle classiche sale da gioco reali, come ad esempio i casinò o le sale da bingo, ma anche quello online, rappresentato dai casinò virtuali come casinocodicebonus.com. Bisogna mettere in risalto come, per ognuna delle due tipologie di mezzo, esiste un target di riferimento differente. Nelle case da gioco reale bisogna parlare di un'utenza mista, senza principali particolari differenze tra giocatori di sesso femminile o maschile. Difficile quindi stabilire chi, a Firenze, preferisce giocare nelle sale da gioco reali anche se, la percentuale maggiore seppur di poco, è quella femminile. Gli uomini, soprattutto i giovani, prediligono il gioco d'azzardo online: questo in quanto è possibile non solo evitare di scomodarsi da casa e giocare in ogni momento, ma anche per evitare di essere visti dai propri conoscenti.Si ha quindi una sorta di vergogna nel modo di fare di un uomo, che predilige il gioco d'azzardo online a quello reale, dettaglio che non si deve sottovalutare.

Che giochi piacciono ai fiorentini

Sono differenti i giochi che vengono reputati di maggior gradimento da parte delle persone che sfruttano questo particolare mezzo per potersi intrattenere senza alcuna difficoltà. Bisogna parlare del fatto che molti uomini prediligono giochi dove vi deve essere anche un certo livello di strategia, come nel caso del poker nella versione Texas e non solo. Anche le slot machine vengono sfruttate in questo modo, così come le scommesse sportive, che attirano un target abbastanza giovane. Le donne di Firenze prediligono altre tipologie di gioco come ad esempio il bingo ed anche loro amano le slot machine. Importante mettere in risalto come, il gioco di carte, non viene preso in considerazione da parte delle donne, che preferiscono giochi come il bingo ed altre tipologie che sono maggiormente immediate e che permettono di poter conoscere subito il risultato della giocata.