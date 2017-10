​In piazza XX Settembre, venerdì 6 ottobre dalle ore 17 alle 19

Promuovere la conoscenza di giochi che rischiano di andare persi e rendere vivo e stimolante un quartiere storico della città; sono le finalità dell’iniziativa “Giochi di una volta in piazza” in programma per venerdì 6 ottobre in piazza XX Settembre.

Già sperimentata con successo lo scorso anno, la manifestazione si svolgerà dalle ore 17 alle 19 (in caso di pioggia sarà rinviata al 13 ottobre), e in queste ore la piazza sarà chiusa al traffico e alla sosta per permettere a tanti bambini di cimentarsi con i giochi in condizioni di sicurezza e libertà.

“Giochi di una volta in piazza”, che rientra tra i tanti appuntamenti del Settembre Pedagogico 2017, è curata dal Comitato di quartiere “ ViviCentro Livorno” in collaborazione con le scuole Benci e la rete dei Quartieri Uniti Ecosolidali di cui ViviCentro fa parte. Quest’anno l’iniziativa vedrà anche la collaborazione di due classi del liceo Cecioni, coinvolte grazie ad un apposito accordo di Alternanza Scuola-Lavoro, che saranno impegnate nella gestione dei diversi giochi.

All’insegna della festa e del divertimento, la manifestazione è aperta a tutti i bambini a cui verranno proposti i tanti giochi che erano in voga prima dell’avvento di TV, videogames. Impareranno il gioco e lo sperimenteranno a gruppi in modo tale che a fine evento tutti abbiano avuto modo di provare le attività proposte.