Giochi di ruolo in biblioteca: ecco quando e dove

L’iniziativa si svolgerà alle Oblate, alla Luzi e alla Bibliotecanova

Tre appuntamenti in tre diverse biblioteche per il gioco di ruolo. E’ la nuova iniziativa delle biblioteche comunali per il mese di marzo. Il gioco di ruolo immerge i partecipanti dentro una storia di cui non sono semplici spettatori, ma protagonisti, di cui forgiano non solo il loro aspetto di eroi, ma anche i passi della loro avventura. Questo gioco permette ai partecipanti di stimolare il pensiero creativo, favorisce la comprensione e l'interpretazione di diversi punti di vista e prospettive differenti, allena al rispetto delle regole e ad entrare in relazione con gli altri in maniera non conflittuale. Gli appuntamenti saranno il 3 marzo alla Biblioteca delle Oblate; il 10 marzo alla Biblioteca Mario Luzi; il 17 marzo a BiblioteCaNova Isolotto. Nei tre giorni, dalle ore 14.30 alle 18.30, ragazze e ragazzi dagli 11 ai 13 anni potranno partecipare ad una sessione gratuita di gioco di ruolo organizzata dall’associazione Kids & Dragons in collaborazione con le associazioni Progioco Firenze, GiocoZona, Save the Meeple e Gruppo ludico CHI NON GIOCA :.DI NON TOCCA. Durante la sessione di gioco è prevista una merenda per i partecipanti offerta da Mukki. Per iscriversi alle sessioni di gioco è necessario collegarsi al sito www.kidsdragons.com/r/firenze Le iscrizioni sono aperte. I partecipanti verranno suddivisi in gruppi di quattro persone per ogni tavolo, la storia sarà guidata e regolata da un narratore, chiamato Game master, ed è prevista la presenza di un educatore professionista. Non ci saranno scene violente e le regole saranno semplificate per far godere a pieno il gioco ai giovanissimi partecipanti che interpreteranno guerrieri, maghe, druidi o chierici impegnati nella ricerca di tesori, a cacciare draghi o a salvare innocenti abitanti dei villaggi. Nessuno vince e nessuno perde, può esserci competizione più spesso ci sarà collaborazione e interazione tra pari. Dopo l'evento i manuali e i materiali usati per giocare saranno donati alle biblioteche. Per illustrare i benefici del gioco di ruolo, genitori e insegnanti sono invitati a partecipare all'incontro con la professoressa Paola Nicolini, docente di psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione presso l’Università di Macerata, giovedì 22 febbraio alle ore 18.30 presso la Sala Storica della Biblioteca delle Oblate.

www.kidsdragons.com/r/firenze

https://medium.com/kids-dragons

www.biblioteche.comune.fi.it